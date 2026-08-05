Amb les dones al poder, El retaule del flautista entra en escena
Patrimoni del teatre musical català, la farsa de Jordi Teixidor i Carles Berga arriba el 13 de setembre al Conservatori
L'elenc està format per una vuitantena d’actors amateurs i el muntatge el dirigeix la manresana Sílvia Sanfeliu
Una «festa del teatre». Així definia Sílvia Sanfeliu, la directora, el muntatge participatiu El retaule del flautista, una farsa basada en el conte d'El flautista d'Hamelín que «farà riure al públic», assegura la directora i que és, sobretot, una crítica social. Escrita el 1968 per Jordi Teixidor amb música de Carles Berga l’obra (que no es pot veure en un escenari manresà des del 1997) torna al teatre Conservatori aquest pròxim 13 de setembre en dues funcions (12 h i 18 h) sota la direcció de Sanfeliu, juntament amb Josep Noguera i Salut Pérez Ayala, estudiant de pràctiques. El disseny de llums anirà a càrrec de J.M. «Putxi» Cadafalch, Joan Ferrer com a director musical i amb les coreografies de la també actriu Aina Cots.
El muntatge, que compta amb una vuitantena d’actors i actrius amateurs sobre l’escenari és una farsa musical. 13 cançons que no sonaran en directe, però que estan sent adaptades a aquesta versió a partir de la música original per Ferrer: «el motiu de tot això és que la gent faci teatre». El vestuari queda a càrrec de la sastreria de Manresa La disfressa.
L’important és participar
«Hem seguit el mateix procés: obrir la convocatòria a tothom i fer-ne difusió per arribar al màxim nombre de persones». Sanfeliu fa referència a l’anterior obra participativa que ha dirigit, La Santa Espina, que es va representar al Conservatori el 2024 amb motiu de l’any Guimerà. «Al carrer la gent em deia: n’hem de fer una altra» i gràcies al dia a dia del Galliner va sorgir el nom d’El retaule del flautista, «una obra amb la qual van començar, d’adolescents, molts dels actors i actrius del territori», —que, en alguns casos, repeteixen enguany— i que «durant anys, no s’ha fet professionalment».
Els assajos d’El retaule del flautista van començar el mes de juny i el dia 26 se’n va fer una primera lectura. Al juliol van començar els assajos musicals i divendres passat en feien un assaig «de retrobada», diu Sanfeliu. «Poques vegades ens trobarem molt junts. I si ha de ser participatiu, hem de trobar moments per fer-ho», assegura, la directora per a qui un dels objectius del muntatge és que les persones que hi participin es coneguin entre elles. «No és només el resultat, sinó tot el que passa durant», diu. L’elenc, format per gent de totes les edats, actors i actrius de diversos grups de teatre i persones que no han actuat mai, «però que també volien ser-hi», fa d’El retaule «un muntatge on tothom té el seu lloc» i d’on «qui sap si no podrien sortir-ne nous projectes», continua.
«No n’hem tocat una coma», afirma Sanfeliu, però sí que s’han basat en dues altres adaptacions en vídeo, una de RTVE (1977) i una de 3Cat (2012), per fer aquesta nova versió «que és molt manresana», continua, i «on les dones ocupen les posicions de poder». El cap de la milícia és una cap, els regidors són regidores i entre els síndics hi ha una dona. El que no s’ha modificat és l’argument: casos de corrupció i exemples de com el poder i els interessos polítics, «aparentment a favor del poble» només es mouen per interessos econòmics.
«Una obra àgil, de molta actualitat i patrimoni del teatre musical català», diu Sanfeliu on el poble demostra la seva força fent «seu l’escenari, el teatre i el públic». «Implicarà a tots els assistents i farà cantar a tots aquells que de més joves van actuar-hi», afirma. «Jo reivindico que El retaule del flautista s’hauria de fer més», diu, «i que l’hauria de fer el teatre públic català».
L'espectacle
El retaule del flautista
Escrita el 1968 per Jordi Teixidor i música de Carles Berga, El retaule del flautista és una farsa i crítica política. Representada al Bages a principis dels anys 70 i per últim cop a Manresa el 1997, l’obra torna el 13 de setembre al teatre Conservatori. Sota la direcció de Sílvia Sanfeliu, el muntatge és participatu i compta amb una vuitantena d’actors amateurs l’escenari. Entrades a partir de 12 euros ahttps://www.kursaal.cat/programacio/acte/el-retaule-del-flautista.
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