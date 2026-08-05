Dusfort, un dels pobles més petits de Catalunya, ha acollit els Festivals Alta Segarra
La cantautora Tonina i Las Karamba van ser les artistes convidades a la vetllada, que també va incloure un tast gastronòmic amb productes de proximitat
Regió7
Dusfort, (Calonge de Segarra) amb 27 habitants, és un dels pobles més petits de Catalunya. Però això no va impedir que el passat 31 de juliol fos l'escenari d'una nova jornada dels Festivals Alta Segarra, una proposta musical i gastronòmica amb Tonina i Las Karamba de banda sonora.
La vetllada, marcada per la música en directe i la gastronomia de proximitat, va reunir un públic entregat en La cantautora Tonina va oferir un concert intimista, captivant els assistents amb la seva veu i una interpretació plena de sensibilitat. Tot seguit, Las Karamba van omplir l'escenari de ritme i energia amb la seva fusió de son, salsa i timba, fent gaudir el públic en un ambient festiu i participatiu.
Abans dels concerts es va poder degustar un tast gastronòmic de productes de proximitat, organitzat per l'associació Anifalac, que va contribuir a posar en valor la qualitat dels productes del territori. Tot plegat un èxit fruit de la impecable organització del Casino de Calaf, que continua apostant per portar cultura, gastronomia i dinamisme al nostre territori.
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