Els argentins es reconcilien amb Rosalía en la gira llatinoamericana: "Com podia tenir un sentiment negatiu cap a un lloc que m’ha fet ser qui soc?"
"Només tinc agraïment per aquest lloc i per aquest públic", va dir l’artista al presentar la seva gira ‘Lux’ al Movistar Arena de Buenos Aires
Abel Gilbert
El carrer Humboldt del barri Villa Crespo, a la ciutat de Buenos Aires, es va tornar intransitable el cap de setmana, com els voltants del Movistar Arena. El nom de Rosalía va ser corejat una vegada i una altra. La declaració d’amor va ser corresposta des de l’escenari. Davant d’un estadi abarrotat i expectant, l’artista de Sant Esteve Sesrovires va dir que havia comès una "tremenda cagada" al compartir la publicació d’una influencer, Mia Khalifa, que anomenava "perles" els jugadors argentins després de la derrota contra Espanya. No van faltar indignats fora de to i crides a la cancel·lació, tan exagerats que van vorejar el ridícul. Només s’havia tractat d’un partit de futbol.
No obstant, Rosalía va aprofitar les primeres presentacions de Lux a l’Argentina per passar pàgina. "Mare meva, quin embolic l’altre dia, jo fent scroll, sense mirar-m’ho gaire, i ràpid ho comparteixo". Aplaudiments. "No va ser mai la meva intenció, la veritat, ho vaig passar fatal amb el que va succeir". Més aplaudiments.
La cantant argentina Lali Espósito va ser la convidada a pujar diumenge al confessionari de la seva amiga. "Aquest poble t’estima", va recordar, per si calia. L’autora de Lux ha cultivat una relació intensa amb l’audiència argentina des del 2019, i especialment a partir d’El mal querer i Motomami. Ella va evocar aquell primer Lollapalooza. "I per això avui més que mai voldria compartir un record. Eren els inicis de la meva carrera". Havia obert el seu concert amb la cançó de Piensa en tu mirada i de sobte es va trobar amb una multitud que la cantava o completava la lletra si deixava un silenci. "No m’oblidaré mai de la sensació. Com podia tenir un sentiment negatiu o alguna cosa per l’estil cap a un lloc que m’ha fet ser qui soc? De veritat, és el lloc que m’ha guiat fins on soc avui".
Rosalía havia estat mesos abans a Buenos Aires, passejant per l’estadi del Boca Juniors, discoteques i ràdios. "Només tinc agraïment per aquest lloc i per aquest públic, que sempre he dit, sempre, sempre he dit que sou el millor públic que hi ha a la Terra. Sempre canteu totes les cançons, sempre us hi impliqueu al màxim, ho poseu tot, tot". I va afegir: "Vull que sapigueu que el meu amor per l’Argentina, el meu amor per aquest país, continua igual, intacte com el primer dia".
I per això va dir que pujava a l’escenari "amb moltíssim afecte" i amb unes "ganes immenses d’entregar-vos-ho tot, de donar-vos-ho tot". I així va ser. I així la van aclamar. "Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé. Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé". Així s’espera que passi el mateix durant les últimes presentacions al Movistar Arena abans de viatjar a Rio de Janeiro.
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