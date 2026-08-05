Entrevista | Marcel·la Dabant i Roger i Biel garcia Actriu i actors
Marcel·la Dabant: «És molt més enriquidor, un aprèn de l’altre»
L'actriu de Sant Joan farà de narradora a l'obra "El retaule del flautista" i actuarà juntament amb els seus nets, el Roger i el Biel Garica, de Fals
L'obra, que s'estrena al teatre Conservatori el 13 de setembre, és un muntatge col·lectiu amb actors amateurs de totes les edats
Marcel·la Dabant (Sant Joan, 1955) ha transmès la seva passió pel teatre als seus nets, el Roger i el Biel Garcia. Amb 11 i 14 anys, venen de Fals i actuaran el 13 de setembre amb la seva àvia al teatre Conservatori.
Coneixien l’obra?
Marcel·la Dabant: Vaig fer-la el 2018 a La Verbena de Sant Joan. Però fins aleshores no n’havia sentit a parlar.
Roger Garcia: El Biel i jo no l’hem fet. Però a mi me l’havien explicat a l’escola.
Biel Garcia: Sí, el relat d’El Flautista d’Hamelín. Ara hem vist que té relació amb l’obra i és divertida.
Creieu que agradarà?
B.G.: Als nens de l’edat del Roger, que té 11 anys, penso que sí. Però als de la meva edat no. Els nens no van al teatre i en general, no els interessa massa.
I com van començar a fer teatre?
M.D.: Fa vint-i-sis anys que faig teatre. De joveneta, havia fet Els pastorets, però no vaig fer-ho seriosament fins al 2000.
B.G.: Jo he fet teatre des de molt petit. Vaig veure a la meva àvia i des de sempre he volgut fer-ne.
R. G.: Jo vaig començar amb Els pastorets i em va entrar el cuquet.
Quin paper tenen?
M.D.: Jo soc una de les set narradores, el mateix paper que vaig fer a Sant Joan. Allà, però, només érem dos.
R. G.: El Biel i jo som dependents. Estem amb els caps i ens encarreguem d’explicar-los el què passa al magatzem.
És difícil actuar amb tanta gent a l’escenari?
M.D.: Costa, però és divertit. És agradable veure a tanta gent fent teatre.
R. G.: És més complicat. Però crec que el més difícil seran les coreografies.
M.D.: De moment no les hem assajat, només hem cantat una mica.
I amb gent de totes les edats?
M.D.: Quan els ho vaig proposar, de seguida van dir que sí.
B. G.: A nosaltres ens agrada.
M. D.: És molt més enriquidor. Un aprèn de l'altre. Els nens tenen una espontaneïtat i unes ocurrències que a mi no se m’haurien acudit. És del més bonic de l’obra.
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