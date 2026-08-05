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Mor el guitarrista flamenc Pepe Habichuela

Està considerat com una de les figures més influents del flamenc, art al qual va contribuir obrint nous camins

Pepe Habichuela en una imatge d'arxiu

Pepe Habichuela en una imatge d'arxiu / EP

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EFE

Barcelona

El guitarrista flamenc Pepe Habichuela, una figura influent i membre d’una destacada dinastia, ha mort aquest dimarts als 82 anys. El president del Govern, Pedro Sánchez, i la delegada de Cultura de l’Ajuntament de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han lamentat la mort de l’artista a través dels seus comptes a la xarxa social X, una notícia avançada pel diari El País.

José Antonio Carmona Carmona va néixer a Granada l’any 1944, i era nét, fill i germà de guitarristes, així com pare de José Miguel Carmona, membre de Ketama.

Pepe Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament des dels anys setanta, després del seu debut el 1964 al tablao Torres Bermejas de Madrid. Està considerat com una de les figures més influents del flamenc, un art al qual va contribuir obrint nous camins i promovent una evolució que ha ampliat públics i escenaris.

«S’apaga la guitarra de Pepe Habichuela, però la seva música continuarà sonant allà on el flamenc segueixi explicant qui som. Gràcies per una vida dedicada a l’art i per engrandir el nostre patrimoni cultural. Una abraçada a la seva família i als seus éssers estimats», ha escrit el president del Govern.

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En la mateixa línia, la delegada de Cultura de l’Ajuntament de Madrid ha assenyalat: «Ningú va fer parlar la guitarra com Pepe Habichuela. Ell se n’ha anat d’aquesta terra, però ens deixa la seva música».

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