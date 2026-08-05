Entrevista | Xavier Cots Actor
Xavier Cots: «Jo era l'encarregat d'anar a buscar l’autorització de la censura»
L'actor forma part del repartiment d'e l'obra "El retaule del flautista", que s'estrenarà el 13 de setembre al teatre Conservatori
El Manresà era el cap de la milícia en una les primeres funcions que es van fer a la capital del Bages als anys 70
Xavier Cots (Manresa, 1955) va ser el cap de la milícia en una de les funcions que als anys 70 es van representar a la capital del Bages. Ara, més de cinquanta anys després, torna a actuar-hi.
Recorda aquella funció?
Era molt diferent d’aquesta. Nosaltres aleshores havíem començat amb el que es deia «teatre independent» amb el grup de Cultura i Esplai, que dirigia en Lluís Tuneu. La majoria dels pobles tenien el seu grup de teatre i representaven clàssics del gènere en català. Però a nosaltres ens agradaven les obres políticament incorrectes i un dia en Tuneu va dir-me que tenia el text original d’El Retaule del Flautista. Si no em falla la memòria, que potser sí, la vam representar a la plaça de l’Ajuntament.
Franco encara era viu...
Teníem una broma interna li dèiem «el teatre del bròquil s’està florint, tu ja m’entens». Significava que no podíem dir les coses clares. Jo era l’encarregat d’anar a buscar l’autorització de la censura. Anava a Barcelona, al Ministeri d’Informació i Turisme. Els hi duia l’obra i els deia on la volíem representar. Anàvem per pobles de la Catalunya Central.
Va passar la censura?
Sí, era més simple del que sembla. El Retaule és mig musical i si mires l’argument, tot i el rerafons polític només sembla una revolta per un tema tan mundà com són les rates. I els censors, de curtets ho eren un tros. També vam representar Els mites de Bagot de Benet i Jornet o Tot esperant Godot, de Samuel Beckett. No les entenien.
Es feia molt teatre?
A Barcelona començava Dagoll Dagom i la gent no estava tan imbuïda culturalment com ara. Podíem actuar en un teatre de 150 localitats amb només 15 persones. Però ens apuntàvem a tot.
Com a "El Retaule"...
Exacte. Jo era el cap de la milícia. Té una frase molt bona: Un soldat li diu: «jo pensava... i el cap li respon: «Penses? Et fotré fora de la milícia si tornes a pensar!». Eren frases èpiques en aquell moment. I ara, tornar-hi, em fa il·lusió: sempre m’ha agradat fer teatre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix