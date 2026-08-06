Cine
Cinc pel·lícules en sales i cinc en plataformes que no et pots perdre aquest agost
Quim Casas
Tot i que el juliol ha estat el mes dels grans èxits de taquilla de l'estiu (‘La Odisea’ i l'última pel·lícula de Spider-Man, entre d'altres), l'agost no es queda enrere i arriba carregat d'estrenes esperades, amb nous treballs de Ridley Scott, Rodrigo Sorogoyen i David Robert Mitchell.
Va revolucionar el cinema de terror modern amb ‘Its follows’ i, després, va arriscar amb una pel·lícula molt més personal que no va funcionar comercialment; ‘Lo que esconde Silver Lake’. Vuit anys després, Mitchell torna amb una pel·lícula fantàstica en la qual els habitants d’una localitat són transportats a un temps remot. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor.
Menys original que la millor pel·lícula del seu director, ‘Comanchería’, aquest thriller sobre una amenaça de bomba al cor de Londres i un espectacular robatori a un banc està rodat amb prou pols i un bon assortiment de girs de guió que desorienten tant els personatges com els espectadors.
Les pel·lícules protagonitzades per Statham semblen fetes a mida per a ell: cara de pocs amics, un passat que l'atormenta, poques paraules i violència a dojo. L’interès aquí rau que tot s’esdevé a la panxa d’un gran vaixell de càrrega en el qual es trafica amb migrants. Poca trama i molta acció.
El director d’‘Antidisturbios’ proposa un tema que té lleugeres similituds amb la pel·lícula noruega ‘Valor sentimental’. Un cineasta veterà (Javier Bardem), tan aclamat com qüestionat per excessos del passat, ofereix un paper a la seva filla (Victoria Luengo) per ajudar-la a reactivar la seva carrera com a actriu. La convivència en el rodatge serà complicada.
Els films del director de ‘Blade runner’ continuen partint d’un repartiment atractiu (Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce) i un bon disseny de producció sigui quin sigui el tema. En aquest cas es tracta d’un relat de ciència-ficció que enfronta els supervivents d’un virus mortal amb un grup violent anomenat Segadores.
Les estrenes en estríming es relaxen a l’agost, però tot i així poden veure’s aquest mes a les diferents plataformes productes curiosos de terror, distòpics, falsos embarassos i la fugida de Josef Mengele a Llatinoamèrica a l’acabar la segona guerra mundial.
A continuació, 5 estrenes en estríming:
Una família queda confinada en una casa sense una raó concreta. Intenten entendre perquè no poden sortir de l’edifici, però a poc a poc apressa més la manca de menjar i l’instint de supervivència. Un film claustrofòbic de terror protagonitzat per la nord-coreana Greta Lee (‘Vidas pasadas’) i el brasiler Wagner Moura (‘El agente secreto’).
Relat de ciència-ficció ambientat en un Río de Janeiro socialment dividit. Des del punt de vista argumental, no hi ha cap sorpresa, perquè aquesta divisió existeix des de fa dècades. Resulta molt més esfereïdor el desastre mediambiental que ha convertit els barris de classe mitjana en territoris dominats per bandes. Un dels directors és Fernando Meirelles, responsable de ‘Ciudad de Dios’.
Pel·lícula de producció mexicana dirigida per la xilena Maite Alberdi que combina elements documentals i de ficció. Se centra en una dona que fingeix estar embarassada, empesa tant per la pressió social com pel seu desig de ser mare. La mentida queda instaurada i la jove la manté davant la il·lusió que desperta en la seva parella el fet de ser pare.
Reconstrucció de la vida de Mengele, un dels arquitectes del terror al camp d’Auschwitz, des que es va escapar d’Alemanya per instal·lar-se a l’Argentina, el Brasil i el Paraguai amb una nova identitat. El personatge és contemplat a través del punt de vista del seu fill. Penúltima pel·lícula del controvertit director rus de ‘Leto’ i ‘Limónov’.
Marisa Tomei, vista en retrospectiva en unes imatges de «Spiderman: Brand new day’ com la tieta de Peter Parker, és la protagonista d’aquesta comèdia sobre una psicòloga convençuda que la seva filla s’ha enamorat d’un complet narcisista. Per això viatja a Los Angeles per impedir com sigui el casament de la parella.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
- Cinc ferits en un accident de matinada entre dos cotxes a la C-16
- Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
- Eduard Plana, expert en gestió forestal: 'El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim
- Qui és Alaaddine Azzouzi, el jove reporter de 3Cat que s’ha convertit en una de les veus més comentades des de Ceuta