ART
Entitats de Manresa preparen una exposició d'homenatge a l'artista Ferran Costa i Duran
La participació en la mostra està oberta a tothom qui vulgui fer una obra inspirada en el dibuixant i pintor que va morir el novembre de l'any passat
Un grup d'entitats, associacions i escoles d'art de Manresa, a més de grups d'amics i diverses persones a títol individual s'han unit per muntar una exposició en homenatge a Ferran Costa i Duran (1954-2025), artista manresà que va morir el 5 de novembre de l'any passat a l'edat de 71 anys. Conegut per les seves creacions pictòriques i els dibuixos de vistes de la capital bagenca i elements del seu imaginari cultural, Costa també es va implicar en el moviment veïnal a través de l'associació de la plaça Catalunya.
La intenció dels impulsors d'aquesta iniciativa -que porta per títol "Ferran Costa tribut. No t'enfadis!"- és inaugurar la mostra el 5 de novembre (19 h) al Centre Cívic Selves i Carner, on estarà oberta fins al 23 de desembre. A hores d'ara, el projecte compta amb la participació de l'AVV Saldes Plaça Catalunya, l'Escola d'Art de Manresa, l'IES Lluís de Peguera, el Cercle Artístic, l’Atelier Espai per Art, El d’Art Manresa, l’Art de Viure, E-marcs, Radha Sivillà Taller Creatiu, Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central, Urban Sketching Bages, Picmen Manresa, Centre Cívic Selves i Carner (Ajuntament de Manresa), Sarrió Bages Digital S.L. i Creatius.cat, així com artistes, amistats, alumnes i admiradors de l'obra de Costa.
La participació en l'exposició està oberta a la ciutadania i, per formar-ne part, s'ha de crear una obra personal inspirada en algun dels dibuixos que Costa va realitzar al llarg de la seva fecunda trajectòria. S'admetran peces en qualsevol tècnica i d'un format de 40x50 cm. Les bases del certamen es poden consultar a la pàgina web https://web.manresa.cat/participacio/menu/19498-tribut-ferran-costa, i el termini de recepció d'originals es clourà el divendres 16 d'octubre.
Així mateix, al Centre Cívic Selves i Carner es guarden uns quaderns amb reproduccions de les obres de Costa que es poden consultar per a qui vulgui conèixer la seva obra i inspirar-se per fer-ne una de pròpia amb la mirada posada en l'exposició. L'equipament està obert de dilluns a divendres, a partir del 7 de setembre, de 16 a 21 h.
La intenció dels organitzadors és que l'exposició pugui exhibir-se, posteriorment, en altres espais de la ciutat.
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