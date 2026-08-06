Entrevista | Ester Pineda Pianista i pedagoga
Ester Pineda, pianista: "Els qui coneixen la música clàssica, ho apreciaran"
Fundadora de l'Institut ARTSYS de París, la sabadellenca és la impulsora del festival Nits del Campanar, a Monistrol de Calders
La pianista actua aquest dissabte a les 22h al Petit Amfiteatre del Serrat en la segona actuació del cicle
Amb la voluntat de convertir-ho en un cicle de clàssica, l’Ajuntament de Monistrol de Calders i Institut ARTSYS de París han arribat a un acord: Nits del Campanar. Iniciativa de la pianista Ester Pineda, fundadora de l’Institut ARTSYS i impulsora del festival al Petit Amfiteatre del Serrat, el cicle té la intenció de diversificar l’oferta cultural de Monistrol de Calders. Mariona Camats (18 de juliol, 22 h), la mateixa Ester Pineda (8 d’agost, 22 h) i Blooming Duo (22 d’agost, 22 h) són els tres concerts gratuïts amb els quals s’estrena un festival que, de moment, té assegurats quatre anys de vida.
Per què a Monistrol de Calders?
La raó són les arrels. La meva família per part de pare són del Mas Rubió de Monistrol des del segle XI, i la casa familiar és del XVI. El poble és una part de mi, un lloc de referència. Sempre que tinc vacances hi vinc uns dies i vaig pensar que la proposta s’adiu a l’espai.
Vol dir amb l’Amfiteatre del Serrat?
Des de l’Amfiteatre es veu el Campanar i, de nit, és un lloc fantàstic. A Monistrol ja hi havia tocat el 2024, en un recital a quatre mans amb Glòria Peig. L’ambient que es va crear al poble i la bona rebuda del concert van fer que em plantegés portar-hi un programa musical més estable.
I per què de clàssica?
El poble a mi m’inspira molt, i jo soc pianista. Vaig pensar que era perfecte per un cicle de clàssica, perquè tot i que hi ha força oferta cultural, penso que calia diversificar-la. A Monistrol de Calders la música clàssica només hi arriba esporàdicament.
L’edició inclou un concert d’homenatge a Pau Casals…
Celebrem l’Aniversari dels cent cinquanta anys del naixement de Pau Casals i hem volgut portar música de compositors catalans, un requisit que volem mantenir en altres edicions.
Els intèrprets són tots catalans. És un requisit?
Aquesta és la primera edició i hem portat a artistes a qui jo coneixia o que sabíem, perquè els havíem sentit, que podien funcionar. La intenció per als pròxims anys és incloure artistes d’altres llocs, però mantenint els intèrprets locals.
Vostè hi seguirà actuant?
No. És la primera Nits del Campanar i em feia il·lusió tocar-hi, però no ha de ser recurrent. Volem donar espai a altres artistes, tant locals com internacionals, perquè n’hi ha de molt bons.
Un tret diferencial del festival?
Si hi ha una idea de fons en la direcció artística és que els concerts siguin comentats. Volem que els artistes interactuïn amb el públic, que puguin explicar el programa, alguna anècdota i el context que els ha dut fins aquella obra.
Què hi trobarà el públic?
Artistes molt professionals i amb un domini musical molt alt. Els qui coneixen la música clàssica, de ben segur que ho apreciaran.
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