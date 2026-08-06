Llibres sobre l'eclipsi: dimecres, la lluna taparà el sol
Aquest 12 d’agost es podrà veure a Catalunya un eclipsi total, un fenomen astronòmic que també ha arribat a llibreries del territori
Els eclipsis són fenòmens astronòmics rars, però els eclipsis totals, són esdeveniments extraordinaris. I és precisament el què passarà arreu del territori aquest dimecres dia 12. Però, què se'n sap dels eclipsis? Editorials i llibreries proposen lectures per a tots els gustos i les edats per aprendre i reflexionar sobre el moment en què la lluna tapa el sol.
Eclipsis
Noemí Fabra
Zahorí de Ideas (CSIC) | 13,50 euros | Il·lustrat
Els eclipsis són fenòmens astronòmics fora del comú, i per això són fascinants. Per què es produeixen? Una guia il·lustrada que explica, a partir de les investigacions científiques més recents, què són els eclipsis i, fins i tot, inclou una activitat per simular-ne un a casa!
El pequeño libro de los eclipses
Ryan French i Tom Kerss
Akal | 17,50 euros | Ciències
A partir de l’eclipsi total que es veurà al país, el llibre vol explicar els fenòmens totalment i exhaustiva per poder observar (i fotografiar) no només el del 12 d’agost, sinó tots els que vindran.
L’eclipsi del segle
Joan Anton Català Amigó
Cossetània | 16,10 euros | Divulgació
Una guia per gaudir de l’eclipsi solar total d’aquest dimecres 12 d’agost, un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars que es poden veure, però amb els que cal anar amb compte. Un llibre per a preparar i gaudir d’un espectacle natural extraordinari.
El meu primer eclipsi
Adrián García
Cort | 17,95 euros | Infantil
Un àlbum il·lustrat és la millor manera d’explicar als més petits com funciona aquest fenomen celeste tant singular. Què passaria si el Sol desaparegués un dia? Amb l’ajuda d’una científica, els infants descobriran com el Sol, la Terra i la Lluna juguen a amagar-se pel cel.
Eclipsi
Jo Nesbø
Proa | 20,80 euros | Novel·la negra
Els eclipsis sorprenen i desconcerten, tant, que poden ser la raó d’un crim. Aquest és l’argument de la tretzena novel·la de Jo Nesbø. Ambientada a Oslo i amb l’investigador Harry Hole intentant matar-se a còpia de beure, l’astronomia es converteix en el motor del thriller.
Nisshoku. Eclipsi de llum
Montse Rubinat Sindreu
Base | 16,62 euros | Poesia
Un recull de haikus, tankas i versos de llum que parlen, des de l’emoció, sobre els eclipsis solars. Als versos de tradició japonesa els acompanya un assaig: «De la ment a l’art», i un diàleg entre l’artista Marta Montcada i Ryuji Seki on les dues cultures es troben en l’eclipsi.
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