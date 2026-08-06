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Llibres sobre l'eclipsi: dimecres, la lluna taparà el sol

Aquest 12 d’agost es podrà veure a Catalunya un eclipsi total, un fenomen astronòmic que també ha arribat a llibreries del territori

Imatge de l’eclipsi parcial dE sol de l’any passat, a l’Observatori de Puigterrà

Imatge de l’eclipsi parcial dE sol de l’any passat, a l’Observatori de Puigterrà / Oscar Bayona

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Els eclipsis són fenòmens astronòmics rars, però els eclipsis totals, són esdeveniments extraordinaris. I és precisament el què passarà arreu del territori aquest dimecres dia 12. Però, què se'n sap dels eclipsis? Editorials i llibreries proposen lectures per a tots els gustos i les edats per aprendre i reflexionar sobre el moment en què la lluna tapa el sol.

Eclipsis

Noemí Fabra

Zahorí de Ideas (CSIC) | 13,50 euros | Il·lustrat

Els eclipsis són fenòmens astronòmics fora del comú, i per això són fascinants. Per què es produeixen? Una guia il·lustrada que explica, a partir de les investigacions científiques més recents, què són els eclipsis i, fins i tot, inclou una activitat per simular-ne un a casa!

El pequeño libro de los eclipses

Ryan French i Tom Kerss

Akal | 17,50 euros | Ciències

A partir de l’eclipsi total que es veurà al país, el llibre vol explicar els fenòmens totalment i exhaustiva per poder observar (i fotografiar) no només el del 12 d’agost, sinó tots els que vindran.

L’eclipsi del segle

Joan Anton Català Amigó

Cossetània | 16,10 euros | Divulgació

Una guia per gaudir de l’eclipsi solar total d’aquest dimecres 12 d’agost, un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars que es poden veure, però amb els que cal anar amb compte. Un llibre per a preparar i gaudir d’un espectacle natural extraordinari.

El meu primer eclipsi

Adrián García

Cort | 17,95 euros | Infantil

Un àlbum il·lustrat és la millor manera d’explicar als més petits com funciona aquest fenomen celeste tant singular. Què passaria si el Sol desaparegués un dia? Amb l’ajuda d’una científica, els infants descobriran com el Sol, la Terra i la Lluna juguen a amagar-se pel cel.

Eclipsi

Jo Nesbø

Proa | 20,80 euros | Novel·la negra

Els eclipsis sorprenen i desconcerten, tant, que poden ser la raó d’un crim. Aquest és l’argument de la tretzena novel·la de Jo Nesbø. Ambientada a Oslo i amb l’investigador Harry Hole intentant matar-se a còpia de beure, l’astronomia es converteix en el motor del thriller.

Nisshoku. Eclipsi de llum

Montse Rubinat Sindreu

Base | 16,62 euros | Poesia

Un recull de haikus, tankas i versos de llum que parlen, des de l’emoció, sobre els eclipsis solars. Als versos de tradició japonesa els acompanya un assaig: «De la ment a l’art», i un diàleg entre l’artista Marta Montcada i Ryuji Seki on les dues cultures es troben en l’eclipsi.

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