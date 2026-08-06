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Anunci d'Ariel Rot

Mor als 68 anys el baixista Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila

Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, va ser membre fundador del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Stivel

Tequila, amb Felipe Lipe en primer terme al costat d'Ariel Rot, als seus inicis.

Tequila, amb Felipe Lipe en primer terme al costat d'Ariel Rot, als seus inicis.

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Ramón Vendrell

Barcelona

El músic Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, membre fundador del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Stivel, ha mort als 68 anys d'edat, segons ha anunciat Rot a través de les seves xarxes socials. «Just estic gravant en uns estudis del Barri de la Concepción on vam passar anys assajant i buscant-nos la vida. Felipe, Julián, Manolo, quina tristesa», ha indicat el cantant i guitarrista argentí a Instagram.

El grup el van formar els argentins Alejo Stivel (veu) i Ariel Rot, juntament amb Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (baixista) i Manolo Iglesias (bateria), després de l'arribada a Madrid dels dos primers, l'any 1976, fugint del cop d'estat al seu país.

La banda es va mantenir en actiu sis anys (1977-1983), durant els quals van editar quatre discos. El seu primer àlbum va ser Matrícula de honor (1978), al qual van seguir tres més: Rock and Roll (1979), Viva Tequila (1980) i Confidencial (1981).

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Van assolir l'èxit gràcies a temes com Salta o Rock and Roll en la plaza del pueblo. Del grup només en queden Stivel i Rot, ja que Infante i Iglesias van morir víctimes de la sida.

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