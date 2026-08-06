MÚSICA
La música antiga s'escampa per Berga, Llívia i El Miracle
El festival dels Pirineus proposa dos concerts a la Catalunya central: "El primer Rèquiem de Montserrat" i una versió de "Les set paraules de Crist a la Creu"
El Festival de Música Antiga dels Pirineus continua navegant a bon ritme pel plàcid mar estiuenc. El certamen, que enguany arriba a la quinzena edició, ofereix diversos concerts per aquests dies, tres dels quals se celebraran en escenaris de les nostres comarques, concretament a Berga, Llívia i el Miracle (Riner).
La primera cita del cap de setmana a la Catalunya central està prevista per aquest divendres (19 h), 6 d'agost, a l'església de Sant Joan de Berga. L'Ensemble Joan March interpretarà "El primer Requiem de Montserrat", amb obres de Miquel López (1669-1723), Joan March (1582-1658) i Joan Cererols (1618-1680). Els assistents tindran l'accés lliure a l'exposició permanent de la Patum que es pot visitar al Convent de Sant Francesc.
Amb direcció de l'organista Marc Díaz i interpretació de Marta Esteban i Saioa Goñi (sopranos), Mariona Llobera i Diana Martins (contralts), Matthew Thompson i Marc Garcia (tenors), Vicent de Soomer i Pablo Acosta (baixos), el recital donarà a conèixer la música de l'Escola de Montserrat, amb una cronologia que abasta des dels inicis del segle XVII fins al XVIII. Joan March és el primer compositor de l'escola montserratina de qui tenim obra conservada i va ser el mestre de Joan Cererols, convertint-se alhora en un autor de la primera generació de compositors barrocs del país.
Molta de la seva obra, però, es creu que va ser víctima de la destrucció del monestir del 1811. No obstant això, se'n conserva la Missa de Requiem a vuit veus, que es podrà gaudir en un concert que es repetirà demà dissabte al Castell de Mur (Pallars Jussà) i diumenge, a les 18 h, a l'església de la Mare de Déu dels Àngels, a Llívia. La trobada també ofereix una visita guiada a l'obra barroca de l'escultor manresà Josep Sunyer.
L'altra proposta que tindrà lloc aquest cap de setmana al territori és el concert "Les set paraules de Crist a la creu", que el conjunt Rafael Ruibérriz de Torres & La Spagna protagonitzarà diumenge a partir de les 19 h al Santuari del Miracle, en el municipi de Riner. La formació integrada per Rafael Ruibérriz de Torres (flauta), Irene Benito i Marta Mayoral (violins), Rosa San Martín (viola) i Alejandro Marías (violoncel) tocarà la versió per a flauta i quartet de corda que Francisco José Barbieri (1823-1894) va escriure de "Les set darreres paraules de Crist a la creu" de Franz Joseph Haydn (1732-1809), trenta-un anys després de la mort del compositor austríac.
Considerada com una de les grans obres mai escrites per a flauta espanyola, la versió de Barbieri incorpora a l'original de Haydn una cinquena veu per a flauta travessera. La Spagna ha recuperat l'obra fent-ne la primera interpretació en temps moderns. Per a qui n'estigui interessat, la vetllada inclou una visita guiada prèvia al santuari del Miracle.
El festival va començar el 3 de juliol i, fins al 23 d'aquest mes d'agost, haurà proposat 49 concerts en 36 municipis de les comarques pirinenques. Pel que fa a la Catalunya central, el certamen té programades actuacions en una dotzena de poblacions. El FEMAP arriba enguany a la quinzena edició plenament consolidat com un dels grans referents musicals de l'estiu al país.
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