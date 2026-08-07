Mor als 69 anys William Orbit, el visionari productor que va renovar el so de Madonna i Blur
David Morán
"És un geni completament boig. Jo li presentava una idea de cap a on volia anar musicalment, taral·lejava melodies o llegia lletres, i després el deixava sol a l'estudi. A vegades anava en la direcció que jo volia i altres vegades se n'allunyava completament. Acabàvem amb temes trance de vuit minuts i després continuàvem afegint-hi i traient-hi coses fins a tenir estrofes i tornades de debò". Amb aquestes paraules recordava fa anys Madonna William Orbit, pioner de l'ambient i hàbil remesclador que va acompanyar la cantant nord-americana en el seu trànsit cap a l'electrònica.
Ell va ser, en certa manera, l'arquitecte sonor de 'Ray of Light', el disc amb què Madonna va renéixer com a estrella del pop i el que va impulsar la carrera d'Orbit com a productor. "No ho vaig viure com si fos una feina per encàrrec. Evidentment era el disc de Madonna, però n'estic tan orgullós com si l'hagués fet jo mateix", va arribar a dir el britànic, la mort del qual, el passat 23 de juliol, no s'ha donat a conèixer fins aquest divendres. “El trobarem molt a faltar, tant nosaltres com tantes persones a qui va tocar la vida amb la seva música, amistat i bondat", va anunciar la seva família en un comunicat a les xarxes socials en què no s'especifica la causa de la mort.
Nascut com a William Wainwright el 1956 i criat al nord de Londres, el músic i productor va abandonar els estudis als 16 anys per alimentar-se amb "una barreta de Mars i una pastilla d'LSD al dia" i anar saltant de casa ocupada en casa ocupada. A principis dels 80 va formar, juntament amb Laurie Mayer i Grant Gilbert, la banda Torch Song i va debutar en solitari amb 'Orbit', un àlbum pioner a l'hora de barrejar ambient, pop i dance, i va remesclar artistes com The Cure o Prince. El seu lloc, tanmateix, era a l'altra banda de la peixera, impulsant com a productor o col·laborador els èxits de Britney Spears, Melanie C, Robbie Williams, Chris Brown, Pink o Beck.
La seva agosarada barreja de trip hop, techno, jungle i ambient al servei d'èxits com 'Frozen', 'Ray of Light' i 'The Power of Goodbye' li va obrir les portes de la indústria i, després que Madonna guanyés tres premis Grammy el 1999, es va convertir en un dels productors més sol·licitats per artistes que buscaven un enfocament diferent per a les seves carreres. Així, quan Blur van decidir tallar definitivament els lligams i distanciar-se del britpop amb '13', va ser a Orbit a qui van trucar. El resultat? Un disc que va capturar la gran ressaca del Britpop i va encapsular el final de la relació entre Damon Albarn i Justine Frischmann en grans cançons com 'Tender' i 'No Distance Left to Run'.
El mateix es pot dir d'U2, que van confiar en el britànic per produir i arranjar les cançons 'Electrical Storm' i 'The Hands That Built America'. Un altre dels seus encerts va ser la recuperació, el 2014, de 'There Must Be More to Life Than This', un duet de Freddie Mercury i Michael Jackson enregistrat originalment a principis dels 80.
Fins i tot es va especular amb una segona part de 'Ray Of Light', una cosa que mai no es va materialitzar, per més que Madonna i Orbit van tornar a treballar junts el 2012 durant l'enregistrament de 'MDMA'.
Pitjor va anar el retrobament amb Blur, amb qui Orbit va col·laborar puntualment en l'espès 'Think Tank', del 2003, i va tornar a l'estudi el 2012 per gravar un suposat disc de retorn que va acabar en no res. "El nou material sonava increïble però Damon, tot i ser brillant i talentós, es comporta fatal amb la resta de Blur", es lamentava Orbit a les xarxes socials sobre el que hauria d'haver estat el primer disc dels britànics després de la seva reunió el 2009.
En una entrevista concedida el 2021 al diari The Guardian, Orbit va revelar que el 2017 va patir un episodi psicòtic provocat pel consum de diverses drogues, entre elles LSD, MDMA, cocaïna i codeïna, del qual va aconseguir recuperar-se després de rebre tractament.
Entre les reaccions a la seva mort, destaca la de la Spice Girl Mel C, que li ha retut homenatge assegurant que va ser "un gran honor haver treballat amb aquest gran home" en el seu àlbum de debut en solitari del 1999, 'Northern Star'. "Fa dècades que ballo amb la seva música; gràcies per tota la bona música que ens regalarà per sempre", ha afegit Skin, vocalista de Skunk Anansie.
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