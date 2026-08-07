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MÚSICA

El públic respon al Festival Viñas, que aquest dissabte fa un homenatge a Pau Casals

El certamen en honor al tenor moianès viurà un intens cap de setmana amb diverses propostes musicals a Moià

El cor i l’orquestra del Campus van actuar a l’església de Santa Maria

El cor i l’orquestra del Campus van actuar a l’església de Santa Maria / FESTIVAL VIÑAS

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Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El xàfec que va caure dijous a Moià no va impedir la celebració del diàleg musical al peu del campanar protagonitzat pel Cor i l’Orquestra del Campus, inclòs dins del programa del Festival Internacional Francesc Viñas, ja que l’església va obrir les seves portes i el concert es va celebrar sota cobert. «Estem satisfets perquè el públic està responent molt bé», va explicar Nona Arola, directora del certamen: «a la tarda hem anat a la residència d’avis, perquè el festival també té una dimensió social, i després es va fer el concert del campanar».

La música va continuar sonant ahir amb la celebració del Concurs del Campus, una convocatòria «de molt nivell», i avui és el torn d’una cita especial, l’homenatge a la figura del mestre Pau Casals. «Hi haurà els grups de violoncels del Campus i alguns trios», va apuntar Arola. El concert tindrà lloc a l’Auditori de Sant Josep a partir de les 20 h i serà el tribut del festival a un dels intèrprets més estimats del país en el seu 150è aniversari.

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Demà diumenge, a més de la interpretació de Joan Codina, hi haurà activitat al matí (11 h, les Faixes), amb el Concert final del Campus Musical del Moianès, vinculat al festival.

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