"L'Assistenta", el gran èxit de les biblioteques de la Catalunya Central
Aquest estiu l'afluència de persones a les sales de lectura és major que en anys anteriors i la saga de Freida McFadden és la més demandada en préstec al territori
"L'afluència de gent és una constant", diu Joan Alsina, de la biblioteca de l'Ateneu les Bases de Manresa. Com també ho és la demanda de thrillers i, en especial, de L'Assistenta de Frida McFadden (el pseudònim de sarah Cohen) que, des de la seva publicació als Estats Units (2022), ha estat traduïda a més de 40 idiomes i s'ha convertit en un best-seller internacional. La demanda trascendeix les llibreries i, aquest estiu, és la novel·la que més es presta a les biblioteques de la Catalunya Central.
"Normalment, a l'estiu la gent se n'anava de vacances, però aquest any sembla que ho han endarrerit", afegeix Montserrat Cutrina, també de l'Ateneu. Aquesta opinió és compartida per Susi Rodríguez, de la biblioteca Carles Morató de Solsona, que corrobora l'augment de públic a l'espai aquest estiu. Helena Mendoza, tècnica auxiliar de la biblioteca de Pere Casaldàliga de Balsareny, també assegura que "respecte a anys anteriors, aquest estiu s'està fent més ús" de l'equipament municipal. Tanmateix, a la biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan, on també han notat més afluència de lectors, troben part de l'explicació en l'aire condicionat i el fet de ser considerats com un refugi climàtic, una característica que comparteixen amb moltes de les biblioteques del territori i que en condiciona l'afluència.
"Al matí tenim molta gent i de 18 a 20 h, a l'àrea d'adults, hi acostuma a haver moviment", explica Magda Bartrolí, de la biblioteca Central d'Igualada que, a causa de les onades de calor, ha obert els migdies diversos dies de juny i de juliol. Un fenomen similar es repeteix a Solsona on, de 16 a 18 h, la biblioteca s'omple de "gent gran", diu Rodríguez. Un públic que també és habitual a l'Ateneu, però als matins: "venen a llegir el diari", diu Cutrina. A Balsareny, en canvi, destaquen la demanda de jocs de taula per passar temps en família. Però ni els jocs ni els diaris no són les publicacions ni més llegides ni més sol·licitades. A l'estiu, "hi ha molt préstec de novel·la" afirma Alsina, perquè "la gent ve a buscar el llibre per anar-se'n de vacances", corrobora Bartrolí. I tot i que arran de la pel·lícula de Nolan la demanda per L'Odissea ha crescut, Homer no és l'autor de l'estiu; ho és Freida McFadden. "Tenim cues", diu Carme Ruiz, de la biblioteca Sant Valentí de Navarcles.
El llibre de l'estiu
L'Assistenta és el primer thriller psicològic de l'escriptora estatunidenca, un llibre que, ara ja convertit en una saga de quatre, és un best-seller internacional. Guanyadora del Premi Internacional d'Escriptors de Thriller a la millor edició de butxaca i un Premi Goodreads Choice, Mc Fadden n'ha venut més de nou milions d'exemplars i ha estat traduïda a més de quaranta idiomes diferents. Núria Parés Sellarès va ser la traductora al català per l'eduitorial Rosa dels Vents, l'any 2023. El llibre, publicat el 2022 als Estats Units per l'editorial Bookture, es va convertir en un èxit de vendes que ha portat l'autora a convertir-lo en una saga de quatre llibres: L'Assistenta, El secret de l'Assistenta (2023), L'Assistenta en vigila (2024) i El casament de l'Assistenta (2024). McFadden (o Cohen), però, no només ha publicat aquesta saga i "els usuaris que n'han llegit un, comencen a demanar-nos pels seus altres llibres", explica Cutrina.
Però l'auge de la demanda a les biblioteques va créixer exponencialment arran de la pel·lícula que en va fer Paul Feig i que s'estrenava a l'Estat aquest 1 de gener. "Ja ens esperàvem que l'adaptació a la gran pantalla fes créixer l'interès per la novel·la", diu Bartrolí. El que no s'esperaven "és que es dupliqués". Des d'Igualada fins a la Seu d'Urgell passant per Martorell, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles i fins a Manresa, tots els bibliotecaris i bibliotecàries coincideixen: L'Assistenta és el llibre que surt més.
L'Assistenta
Freida McFadden
Editorial Rosa dels Vents
19,85 euros
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