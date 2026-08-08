Formació
Magda Camprubí, alumna del Campus Musical del Moianès: «A l'estiu, m'agrada continuar-me formant»
La clarinetista manresana ha guanyat el primer premi i el del públic de l'edició d'enguany del Concurs del Campus
La Magda Camprubí ha guanyat ex-aequo el Concurs del Campus Musical del Moianès, rebent també el Premi del públic. Aquesta manresana de 17 anys va conquistar els presents a l'auditori Sant Josep de Moià amb la seva interpretació de l'Homenatge a Manuel de Falla de Béla Kóvacs.
"Feia molt de temps que preparava la peça que vaig portar. Amb el Jordi Pons, el professor, l'hem treballat més i ens vam animar a presentar-la al concurs, i va anar molt bé", explica, que confessa que "em vaig sentir molt bé amb l’actuació". A més, ha estat arribar i moldre, perquè ha sigut la primera vegada que la Magda participa en el concurs, i també a l'stage instrumental. "No esperava venir, però ens vam posar d’acord amb el meu grup de cambra del conservatori", diu, assenyalant que ha estat una decisió encertada perquè "els professors són molt bons".
De fet, la clarinetista explica que "a l'estiu, m'agrada continuar-me formant, a través de nous professors i les seves maneres d'enfocar la música", i per això, "acostumo a fer cursos durant aquests mesos". El curs vinent, començarà el sisè grau professional al Conservatori, mentre estudia el batxillerat artístic i escènic a l'Institut de Peguera. El seu objectiu és especialitzar-se en el clarinet, i "sobretot, en música clàssica i la contemporània, perquè és amb la quina em sento més còmoda tocant i la quina entenc més".
Posteriorment, té previst continuar estudiant, ja en la formació superior. Un camí d'educació musical que va iniciar amb sis anys i que va fer un pas molt important quan es va decantar pel clarinet quan en tenia vuit. Tot plegat, afirma que “no em tanco cap porta” de cara al futur professional. De moment, se sent amb ganes "d'acabar de gaudir d'aquesta estada a Moià, d'on m'emporto molt aprenentatge i també amics i companys".
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