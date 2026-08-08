Formació
Miguel Pascual, alumne del Campus Musical del Moianès: «Hi ha un altíssim nivell, tant d'alumnes com de professors»
El pianista de 20 anys ha trobat en l'espai de Moià un context únic que l'ha animat a repetir l'experiència de l'any passat
El Miguel Pascual, natural de Castelló de la Plana, és un dels participants d'aquest 2026 al Campus Musical del Moianès. El pianista de 20 anys estudia al Conservatori del Liceu de Barcelona, on és guiat i instruït per Josep Colom, i ha trobat en l'stage de Moià una oportunitat formativa de gran interès.
"Vaig venir l'any passat i, em va agradar tant, que he repetit aquest", declara el Miguel, tot afirmat que la decisió de tornar ha estat motivada per "l’altíssim nivell que hi ha, tant d'alumnes com de professors", i també per "la quantitat d'oportunitats que tenim per tocar, fer música de cambra i conèixer altres músics". "És quelcom que no he trobat a cap altre espai, ni a Catalunya ni a València", incideix, recalcant que "l'ambient que es crea aquí a Moià és molt especial".
El Miguel ha estat guardonat al Concurs del Campus, amb el tercer premi ex-aequo. Demà, en el marc del Concert en homenatge a Jacint Codina, interpretarà el primer moviment. Així culminarà una intensa participació, on també ha pogut prendre part d'audicions, recitals i altres actuacions.
Aquest tipus d'estades li permeten avançar en el seu objectiu de "continuar aprofundint l'estudi del meu instrument", que va engegar quan tenia set anys, tot i que confessa que també li crida l’atenció el món de la composició. Un vessant artístic que completa cursant el Grau en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra, que segons valora, "m'ajuda molt també a obrir la ment a altres possibilitats i disciplines artístiques, més enllà de la música”.
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