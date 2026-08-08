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Formació

Yago Rodríguez, alumne del Campus Musical del Moianès: «Portar la música als avis i àvies ha sigut molt especial»

És el tercer any que participa en l'stage instrumentral per continuar aprenent, també a l'estiu, amb el piano

Yago Rodríguez ha participat per tercer any consecutiu al Campus Musical del Moianès

Yago Rodríguez ha participat per tercer any consecutiu al Campus Musical del Moianès / Oscar Bayona

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Lídia López

Lídia López

Moià

El Yago Rodríguez té 12 anys i viu a Barcelona. Ha participat en el Campus Musical del Moianès, celebrat en el marc del Festival Internacional de Música Francesc Viñas, que aquest cap de setmana viu les darreres classes, sessions d'assaig i concert davant d'un públic local que està responent. És aquesta combinació la quina ha animat aquest jove pianista a prendre'n part per tercer any consecutiu.

"La primera vegada que vaig participar va ser per recomanació de la meva professora. Un cop aquí, l'experiència em va agradar molt, sobretot pel fet de conviure", comparteix el Yago, que també destaca de la proposta que "tenim molta autonomia, perquè som nosaltres els que hem de demanar les aules per assajar i això ens ajuda".

Malgrat la seva joventut, té ja un bon grapat d'anys d'experiència. "Vaig començar amb el violí amb tres anys, però quan en tenia sis em vaig passar al piano, que és el que he continuat estudiant". I la formació encara té molt camí al davant, que el Yago entoma amb il·lusió: "Fins ara he estat estudiant amb una professora particular, però ara he entrat al Conservatori", comparteix. 

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L'entrada al nou centre coincideix amb un canvi vital en la seva etapa formativa, ja que també engegarà la secundària. Tot això ho entomarà amb un bon record d'aquesta nova experiència musical a Moià, d'on a més de l'aprenentatge i els moments compartits, s'emporta el concert a la residència: "Portar la música als avis i àvies ha sigut molt especial".

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