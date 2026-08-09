Polèmica a les xarxes
Les cançons de Taylor Swift desapareixen dels vídeos de Donald Trump i la Casa Blanca
L’equip del president dels Estats Units havia utilitzat la música de la cantant en clips de TikTok que ara es mostren sense so
David Morán
El passat 3 d’agost, l’equip de Donald Trump va compartir a TikTok un vídeo que, juntament amb el text «mood because it's August and Donald Trump is your president» (una cosa així com «estat d’ànim perquè és agost i Donald Trump és el teu president»), mostrava el president nord-americà i la primera dama contemplant un colorit espectacle de focs artificials. Un atracament de focs artificials i, de fons, sonant, ‘august’, la cançó que Taylor Swift va publicar fa uns anys al seu disc ‘Folklore’.
«Segur que @Taylor Swift estarà súper emocionada que hàgim utilitzat la seva cançó! #taylorswift #maga #august», es podia llegir sota les imatges.
L’emoció, pel que sigui, no ha estat compartida ni ha durat gaire, ja que la cançó de Swift ha desaparegut de la publicació, que ara es mostra sense so. El mateix ha passat amb altres vídeos en què el líder republicà i el seu equip utilitzaven cançons de Swift com a burla o provocació.
«Sabies que Taylor Swift va escriure un àlbum sencer sobre el color del Partit Republicà?», anunciava un altre missatge de TikTok que proposava versions alternatives, ‘made in’ Trump, de ‘Red’, el disc que va convertir Swift en una superestrella mundial.
També en aquest cas sonava un èxit de Swift que ha desaparegut com per art d’encantament, tal com s’han afanyat a constatar els mitjans nord-americans. «Eliminen cançons de Taylor Swift de diversos vídeos de TikTok de la Casa Blanca», ha titulat ‘USA Today’. «Taylor Swift silencia Trump i aconsegueix que eliminin les seves cançons dels vídeos de TikTok del president», ha ampliat ‘Vanity Fair’.
La polèmica no ho seria tant si Trump no portés anys, més o menys des que Swift va donar suport a la candidata demòcrata Kamala Harris, carregant contra la cantant i criticant-la públicament.
«ODIO TAYLOR SWIFT!», va arribar a escriure a les seves xarxes socials. «Algú s’ha adonat que, des que vaig dir “ODIO TAYLOR SWIFT”, ja no és sexy?», va afegir poc després amb la seva subtilesa habitual.
Les estrelles del pop, contra Trump
Segons recull ‘USA Today’, ni l’entorn de Trump ni el de l’autora de ‘Reputation’ han comentat la misteriosa desaparició, però la premsa nord-americana l’emmarca en un episodi de tensió creixent entre el republicà i artistes que rebutgen l’ús sense permís de les seves cançons en vídeos de propaganda política o de detencions de l’ICE.
És el cas, per exemple, d’Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter o Ariana Grande. Aquesta última va protestar airadament per l’ús de la seva cançó ‘Bye’ en un vídeo de la Casa Blanca que mostrava agents federals arrestant i emmanillant persones, i va aconseguir que se n’eliminés l’àudio.
«Si us plau, no torneu a utilitzar la meva música en relació amb aquesta barbàrie, inhumanitat i atrocitat», va dir.
També Katy Perry es va indignar quan, el passat mes de juliol, el seu èxit ‘Firework’ va aparèixer com a banda sonora d’un vídeo compartit pel compte oficial de TikTok de la Casa Blanca que mostrava atacs militars dels Estats Units a l’Iran.
«Vaig escriure aquesta cançó perquè fos un himne d’esperança, sanació i fortalesa interior per a aquelles persones que travessen els moments personals més foscos. Veure un missatge d’autoestima i superació personal utilitzat com a banda sonora de destrucció i violència és una violació completa de tot el que representa la meva cançó», va escriure Perry a X.
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