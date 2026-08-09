Formació
Moià acomiada una edició rècord del Campus Musical
Una vuitantena d'alumnes han participat en la cita que, més enllà de les aules d'estudi, s'ha obert al poble en sessions amb molt bona acollida
Al voltant de la casa de colònies Mas Saiol s'escolten avui les darreres notes del Campus Musical del Moianès. L'edició d'enguany culmina amb dues actuacions destacades, començant pel concert final amb tot l’alumnat i l'homenatge a Jacint Codina, compositor moianès de la cort de Ferran VII. Per a la presidenta de Joventuts Musicals de Moià i del Festival Internacional Francesc Viñas, Nona Arola, haurà estat un curs memorable.
«En fem un balanç molt positiu. El nivell ha estat altíssim i hem tingut una participació rècord, amb una vuitantena d'alumnes», detalla Arola. Les xifres ho deixen clar: han passat de poc més de 50 a una vuitantena d'estudiants, en una forquilla d'edat entre els 7 i 23, i que en molts casos repeteixen del curs passat. Per a la responsable, el professorat en té bona part de raó, amb noms destacats dins l'àmbit de la música de cambra i que també inclou el reconegut Tempus Trio.
Ara bé, Arola assenyala que més enllà del nivell formatiu que ofereixen, el Campus atrau i reté per les seves virtuts més enllà de l'educació musical: «Busquem transmetre uns valors humans, cívics i comunitaris que els suposen una experiència de creixement i fa que se'l sentin seu», diu. I tant és així que n'hi ha que hi són des de l’inici, com Xavier Ricarte, que d'alumne el primer any ara ja és professor. «Això és molt bonic, perquè li dona continuïtat i ens permet construir una gran família», celebra Arola.
Un Campus obert al poble
Durant nou dies, els alumnes sumen hores d'estudi en classes, assajos, audicions i en les formacions d'orquestra i del cor. També s'han desplegat activitats pensades pel lleure i la convivència. Sigui com sigui, els concerts han tingut un pes important perquè, com remarca la presidenta, «una part important de la formació és poder actuar, perquè arriba el moment que el teu gran mestre és l'escenari».
I la resposta ha satisfet l'organització, que en el conjunt del Festival dedicat al tenor està comptant amb l'interès del veïnat. «Estem molt contents perquè està venint molt públic, tot i les dates que s’escau i que la pluja ens hagi fet la guitza», afirma Arola.
En aquest sentit, els joves músics tenen avui una cita molt especial, el concert final, on és habitual veure entre els assistents els familiars dels alumnes que, després, s'emporten a casa la il·lusió i motivació pels dies viscuts a Moià. A més, aquest 2026, «s’estrenarà després de 200 anys» el concert per a piano i orquestra del compositor moianès Jacint Codina, sent una cita indispensable de cara a «recuperar el nostre patrimoni musical, que és molt i gran i bo, però que està oblidat».
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