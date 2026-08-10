El Festival Internacional d'orgue de Capellades celebra el concert d'Estiu
En aquesta edició, s'ha programat una actuació per a cada estació de l'any i ahir va ser el torn de Loreto Aramendi
Jaume Grandia
L’onzena edició del Festival d’Orgue de Capellades ha canviat la seva periodicitat, fins ara els 4 concerts tenien lloc en el mateix mes, un cada setmana. Enguany se celebra un concert a cada estació.
El segon concert, el de l’Estiu, a l’església de Santa Maria de Capellades va anar a càrrec de l’organista basca Loreto Aramendi, que va presentar el programa "Música, llum i color- l’orgue de festa" amb obres de Nicolau Bruhns, Johann Sebastian Bach, Joan Alain, Maurici Ravel, Miquel Corrette, Gabriel Fauré, Karen Tanaka, Jean-Philippe Rameau i Olivier Messiaen.
El públic, prop d’un centenar d’assistents, van gaudir del recital de l’organista titular del gran orgue Cavailé-Coll de la Basílica de Santa Maria del Cor de Donostia, aplaudint cada peça, i al final del recital, llarga ovació per la intèrpret que va correspondre fent un bis.
El proper concert d’aquest festival, el de Tardor, serà el 25 d’octubre "L’orgue romàntic", amb Ana Aguado.
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