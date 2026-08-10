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El Festival Internacional d'orgue de Capellades celebra el concert d'Estiu

En aquesta edició, s'ha programat una actuació per a cada estació de l'any i ahir va ser el torn de Loreto Aramendi

L’organista basca Loreto Aramendi, diumenge en acabar el concert de Capellades

L’organista basca Loreto Aramendi, diumenge en acabar el concert de Capellades / J. Grandia

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Jaume Grandia

Capellades

L’onzena edició del Festival d’Orgue de Capellades ha canviat la seva periodicitat, fins ara els 4 concerts tenien lloc en el mateix mes, un cada setmana. Enguany se celebra un concert a cada estació.

El segon concert, el de l’Estiu, a l’església de Santa Maria de Capellades va anar a càrrec de l’organista basca Loreto Aramendi, que va presentar el programa "Música, llum i color- l’orgue de festa" amb obres de Nicolau Bruhns, Johann Sebastian Bach, Joan Alain, Maurici Ravel, Miquel Corrette, Gabriel Fauré, Karen Tanaka, Jean-Philippe Rameau i Olivier Messiaen.

L'organista Loreto Aramendi, diumnege a l'església de Santa Maria de Capellades

L'organista Loreto Aramendi, diumnege a l'església de Santa Maria de Capellades / J. Grandia

El públic, prop d’un centenar d’assistents, van gaudir del recital de l’organista titular del gran orgue Cavailé-Coll de la Basílica de Santa Maria del Cor de Donostia, aplaudint cada peça, i al final del recital, llarga ovació per la intèrpret que va correspondre fent un bis.

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El proper concert d’aquest festival, el de Tardor, serà el 25 d’octubre "L’orgue romàntic", amb Ana Aguado.

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