EXPOSICIONS
Art i literatura comparteixen neguits a la Festa Major de Manresa
El programa inclou també una retrospectiva de López Pozo, els concursos d'artistes manresans i de fotografia, la descoberta d'una peça arqueològica i el festival Microscopies
Hi ha mil punts on es troben, col·lideixen i dialoguen el noble art de l'escriptura amb el de la creació artística. Un territori fronterer i porós per on transiten novel·listes com Irene Solà i Alicia Kopf i artistes plàstiques de la talla de Laura Torres Bauzà i Marla Jacarilla. Juntament amb Almudena Llobera, Anna Dot i Rita Puig-Serra, són les set protagonistes de l'exposició "L'escriptura en el relat artístic", la proposta per a la sala gran del Casino de cara a una Festa Major de Manresa que també inclou en el programa la 96a edició del Concurs Exposició d'Artistes Manresans, una mirada a la trajectòria del pintor manresà Rafael López Pozo, una nova edició del Concurs de Fotografia, una Descoberta arqueològica i el festival Microscopies d'art i natura a l'Anella Verda.
L'esmentada Irene Solà va poder veure a l'escenari la versió teatral de la seva celebrada ficció literària "Canto jo i la muntanya balla". El traspàs de textos a diferents formats narratius és una constant en la literatura, l'escena i la pantalla, però Solà també té una trajectòria com a artista plàstica i està acostumada a treballar diferents disciplines. La seva obra s'ha exposat a espais com el CCCB, La Panera de Lleida, la Fundació Tàpies i, en l'àmbit internacional, a la galeria londinenca Whitechapel, entre altres.
El seu cas és l'exemple de la tesi d'aquesta exposició que farà estada a la sala gran del Casino del 28 d'agost al 25 d'octubre. La inauguració tindrà lloc al dijous 27 d'agost a les 20 h, amb entrada lliure. "L'escriptura en el relat artístic" proposa formes diverses de construcció de coneixement i estratègies de qüestionament del poder i les estructures que dominen el discurs públic. El treball de les set creadores aprofundeix en aquest aspecte a través d'un projecte que es va estrenar fa quatre anys a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, comissariada per la historiadora i crítica d'art Mercè Alsina.
El concurs d'artistes manresans arriba als 96 anys
Mitja hora abans, a l'Espai 7 es llegirà el veredicte del 96è Concurs d'Artistes Manresans, acte que precedirà a la inauguració de l'exposició amb les obres participants. Anant cap al primer segle de vida, aquest certamen és una institució de la cultura manresana i està organitzada pel Centre Cultural el Casino i el Cercle Artístic de Manresa. Es podrà visitar fins al 13 de setembre.
Retrospectiva de López Pozo
Aquesta darrera entitat també és la responsable de l'exposició dedicada al pintor Rafael López Pozo (Manresa, 1940) que s'inaugurarà el divendres 28 a les 20 h i estarà oberta fins al 18 de setembre. El Cercle Artístic, que López Pozo va presidir als anys 80, disposarà aquest cop a la seva sala l'obra d'un reconegut artista local que ha fet una tria de la seva producció per mostrar al públic. La retrospectiva inclourà diversos estils i temàtiques, així com tècniques com l'aquarel·la, l'oli i el pastel.
Els nens, protagonistes fotogràfics
Les cinc obres premiades en el Concurs de Fotografia de la Festa Major del 2025 s'exposaran a les parets del vestíbul de la Biblioteca del Casino juntament amb una àmplia selecció de la resta de les 68 obres presentades per 19 fotògrafs, fins a totalitzar una quarantena d'imatges en exhibició.
La lectura del veredicte tindrà lloc el dijous 27 d'agost a les 19 h a la sala d'actes del Casino, tot i que la mostra es podrà visitar des del 19 d'agost i fins al 5 de setembre, organitzada per la Biblioteca del Casino i Foto Art Manresa.
Arqueologia al museu
També és tradició que cada estiu, amb motiu de la Festa Major, es presenti una peça del fons del Museu de Manresa en un acte conegut com la Descoberta. Enguany es compleix la 35a edició i l'objecte que es donarà a conèixer el dia de la trobada -oberta al públic amb reserva prèvia a museudelbarroc.cat- és una peça arqueològica que va aparèixer durant les obres de rehabilitació del museu. L'acte tindrà lloc a les 19 h a càrrec de l'historiador Francesc Comas Closas. Posteriorment, es farà una visita als nous espais i reserves de l'equipament de l'antiga escola Santi Ignasi.
Setena obra d'art de les Microscopies a l'Anella Verda
El festival d'art i natura Microscopies cada any combina la col·locació d'una escultura en un punt de l'Anella Verda de Manresa per traçar, amb el pas del temps, un itinerari artístic amb la presentació d'un seguit de propostes efímeres. La setena edició tindrà lloc a l'inici de l'antic camí de Rajadell i Pla de la Mina, on s'instal·larà l'escultura de Rufino Mesa amb caràcter permanent.
El certamen que dirigeix Roser Oduber i organitzen l'Ajuntament de Manresa i el Cercle d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç s'inaugurarà a les 18 h del divendres 28 d'agost i es podrà visitar també els dies 29 i 30 d'agost. A més de la peça de Mesa, també hi haurà intervencions i altres activitats.
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