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Música, audiovisual i molt de teatre: aquesta és la nova programació del Café Teatre Orient

El mític escenari de Prats de Lluçanès presenta 10 propostes per la temporada de setembre a gener

L'ajuntament del municipi anuncia, també, millores a l'equipament i una campanya amb l'UBIC per promoure el comerç

Presentació de la programació de la tercera temporada del Cafè Teatre Orient, el passat dia 9, a l'escenari del teatre

Presentació de la programació de la tercera temporada del Cafè Teatre Orient, el passat dia 9, a l'escenari del teatre / Arxiu particular / Café Teatre Orient

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Reobert el 20 de setembre de l'any passat, l'històric Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès estrena la tercera temporada: "i ens ha quedat molt teatral", diu Maria Faura, tècnica de cultura. De setembre a gener, l'escenari de l'Orient acollirà deu propostes diferents en què es combina teatre, música, espectacles familiars i, per primer cop, un documental fet per la historiadora Roser Reixach. Una desena de propostes vinculades al patrimoni, la memòria històrica i la reflexió social que consoliden el projecte impulsat amb la reobertura de l'espai.

L'oferta arranca el 6 de setembre (18 h) amb una actuació gratuïta i per a tots els públics del Grupo Folklórico Cielito Lindo, que s'inscriu en el programa de difusió del folklore Adifolk i que durà el ritme mexicà a Prats de Lluçanès. Especialment pensada per a alumnes d'ESO és la segona proposta de l'Orient: Boja, de Mariona Esplugues (6 d'octubre, 11 h), una funció sobre salut mental que retrata l'experiència de l'actriu en diverses consultes psiquiàtriques.

Mariona Espluques a &quot;Boja&quot;, la funció pensada per alumnes d'ESO que es podrà veure el 6 d'octubre al Café Teatre Orient

Mariona Espluques a "Boja", la funció pensada per alumnes d'ESO que es podrà veure el 6 d'octubre al Café Teatre Orient / Imatge promocional / Café Teatre Orient

El gegant del Pi, de Pau Vinyals (10 d'octubre, 19 h, 12 euros) és, segurament, un dels espectacles més destacats d'aquesta tercera temporada. El gironí presenta un monòleg inclòs en les activitats de memòria històrica on divaga sobre l'herència i els silencis familiars només apte per a majors de 14 anys.

Amb motiu del 25N —i molt vinculada al territori—, el vint-i-u de novembre (19 h) Cia. Els Telers Produccions farà un espectacle inspirat en el llibre homònim d'Assumpta Montellà: El silenci dels telers. "Tenim un passat tèxtil", explica Faura "i aquesta obra és una de les més esperades". Però els telers no són els únics vinculats al territori. A la merda tot de Ramon Villegas (12 de desembre, 20 h) arriba al Cafè Teatre Orient després de néixer en el marc del Festival Itineràncies, també de Prats de Lluçanès, un relat autobiogràfic i ple d'humor que forma part de la Xarxa de Teatres i Teatrets d'Osona i el Lluçanès.

Obra &quot;El silenci dels telers&quot;, de Cia. Els Telers Produccions, que es podrà gaudir el 21 de novembre

Obra "El silenci dels telers", de Cia. Els Telers Produccions, que es podrà gaudir el 21 de novembre / Imatge promocional / Café Teatre Orient

Tanmateix, si s'ha de parlar d'una peça estrictament local, cal mencionar el documental El Cafè Teatre Orient. Història i memòria d'un espai (22 de novembre, 18 h). Realitzat per Roser Reixach i Pep Pujol, narra, a partir de testimonis recollits en dos anys fent entrevistes, la història del teatre com també dels canvis socials, culturals i polítics del poble durant el segle XX.

La programació de la temporada continuarà amb la dramatúrgia d'Elisa Crehuet i els poemes de Josep Riera a Poms de Coses de Gaudir d'Art (18 i 20 de desembre) i tancarà amb Un viatge per al Romanticisme pianístic a càrrec del músic local Sergeï Klimenko (27 de desembre, 18 h). El recital, que inclourà peces de Schubert, Chopin i Schumann, tindrà un cost de 5 euros, que seran donats a La Marató.

Sergeï Klimenko, pianista que tocarà el recital solidari &quot;Un viatge per al Romanticisme pianístic&quot;

Sergeï Klimenko, pianista que tocarà el recital solidari "Un viatge per al Romanticisme pianístic" / Imatge promocional / Café Teatre Orient

A la presentació de la nova programació, que es va fer aquest passat dia 9 a l'escenari del Teatre, es va anunciar, també, la vinculació de l'espai amb Prats, comerç i teatre, una iniciativa de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès i la Unió de Botiguers i Comerciants que té com a objectiu incentivar el comerç de proximitat i apropar la programació cultural a la ciutadania. Amb motiu d'aquesta, del 9 de juliol al 30 d'agost, totes les persones que facin una compra superior a 12 euros en qualsevol establiment associat a l'UBIC participaran en el sorteig de deu entrades dobles per a diferents espectacles de la temporada. El sorteig tindrà lloc el 30 d'agost (12 h, a la plaça de l'Església). Les entrades dels espectacles també es poden adquirir a la pàgina web de l'espai.

Igualment, a la presentació, Jordi Bruch, alcalde de Prats de Lluçanès, va anunciar que l'Ajuntament ha obtingut una nova subvenció que contribuirà a fer front a una part de la despesa assumida durant les obres de rehabilitació del Cafè Teatre Orient, "la reobertura del qual era una demanda ciutadana", afegeix Faura.

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