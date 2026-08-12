Rutes d’arquitectura per descobrir la Catalunya Central
El Centre Obert d’Arquitectura ha impulsat un nou web que inclou itineraris per conèixer edificis, espais urbans i paisatges del territori
Conèixer edificis, espais urbans i paisatges que expliquen la història, la cultura i l’evolució de les nostres ciutats i pobles des de casa. Aquesta és la proposta de la nova pàgina web impulsada pel Centre Obert d’Arquitectura amb rutes d'arquitectura per tot el territori català i que, gràcies a la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de les comarques centrals, inclou itineraris que passen per la regió central.
Coincidint amb la capitalitat Mundial de l’Arquitectura i amb la voluntat d’apropar l’arquitectura a nous públics i fomentar una comprensió més gran de l’entorn construït, la plataforma promou una manera de recórrer el territori, afavorint itineraris que es poden fer a peu, en cotxe o en bicicleta i que contribueixen a impulsar un model de turisme cultural i de proximitat. Els continguts han estat elaborats amb la col·laboració de professionals vinculats al món de l’arquitectura i del patrimoni i continua enriquint-se amb aportacions procedents de disciplines diverses, com el disseny, el periodisme, la fotografia, la història, la divulgació cultural o les arts visuals.
Dividides per temàtiques com ara "Arquitectura premiada", "L'avantguarda i els meravellosos", "la millor arquitectura de mitjan segle XX", "Catarsi modernista" o "Evolució de l'habitatge col·lectiu", entre d'altres, les rutes es poden consultar a través del web arquitecturacatalana.cat, que disposa d’eines de cerca i d’un mapa interactiu per facilitar-ne l’exploració. L'escapada de cap de setmana per alguns dels espais que servien com a centres educatius a la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), com ara la Biblioteca Popular Sant Antoni Maria Claret de Sallent; l'excursió d'un dia en cotxe per les colònies industrials del riu Llobregat de les comarques del Bages i el Berguedà; una ruta per alguns dels museus més destacats de Catalunya —entre els quals el Museu del Barroc i el Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa— i la història de l'Eix Manresa-Berga són algunes de les rutes que es poden consultar al nou web.
Però "Rutes" va més enllà i també es pot consultar en forma d'aplicació. L'eina, que es va obrir al públic a finals de juliol permet descobrir i interpretar el patrimoni arquitectònic de manera autònoma, interactiva i a mida de l’usuari. Mitjançant el dispositiu mòbil, l’usuari pot crear rutes personalitzades i seguir itineraris temàtics geolocalitzats a partir de les més de 3.600 obres disponibles.
Amb aquestes dues iniciatives, el Centre Obert d’Arquitectura es consolida com una eina de referència per difondre i fer valdre l’arquitectura catalana, facilitant una nova manera de descobrir el territori i el seu patrimoni arquitectònic a través de rutes i itineraris accessibles per a tota la ciutadania.
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