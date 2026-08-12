Mor el cineasta Bill Jersey, doblement nominat a l’Oscar
Ha traspassat als 99 anys a causa d'una afecció coronària
EFE
El director de cinema Bill Jersey, nominat en dues ocasions a l’Oscar i conegut per abordar qüestions de temàtica social, especialment el racisme als Estats Units, ha mort als 99 anys a causa d’una afecció coronària, segons publica The Hollywood Reporter.
El cineasta va morir a Califòrnia el passat 24 de juliol, però la notícia no s’ha fet pública fins ara. Al llarg de la seva carrera va realitzar prop d’una trentena de documentals.
Amb més de mig segle de trajectòria cinematogràfica, Jersey (Nova York, 1927) va dirigir títols com A Time for Burning (1966), nominat a l’Oscar i rodat en blanc i negre, en què documentava l’intent d’un pastor luterà blanc d’Omaha d’establir relacions amb la comunitat negra local.
La rellevància d’aquesta obra va fer que posteriorment ingressés al National Film Registry, l’arxiu cinematogràfic que forma part de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.
La seva segona nominació als Oscar li va arribar per Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren, sobre el jutge i polític Earl Warren, responsable de la primera sentència que va declarar inconstitucional la segregació racial als Estats Units. El projecte estava narrat per Gregory Peck.
Jersey va ser mentor d’altres documentalistes i també va signar treballs per a la televisió, com la sèrie The Rise and Fall of Jim Crow , una producció documental de la PBS sobre la història de les lleis i el sistema de segregació racial conegut com a «Jim Crow». La sèrie va aconseguir dos premis Peabody, diverses nominacions als Emmy i un premi IDA, considerat l’equivalent als Oscar del cinema documental.
Entre els seus treballs també hi ha Faces of the Enemy (1987), sobre la psicologia de la deshumanització de l’adversari militar; Naked to the Bone (1997), sobre les imatges de ressonància magnètica; Eames: The Architect & the Painter (2011), sobre els dissenyadors modernistes Charles i Ray Eames, i American Reds: The Rise and Fall of the American Communist Party (2016), entre d’altres.
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