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Mor el músic i dissenyador Víctor Coyote als 67 anys

La seva trajectòria va comprendre la música i tot tipus d'arts

El músic Víctor Coyote

El músic Víctor Coyote / FdV

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Víctor P. Currás / Ana Rodríguez

Vigo

Precursor de la incorporació de músiques llatinoamericanes al rock and roll, pioner del punkabilly a Espanya amb el seu grup Los Coyotes i ambaixador de La Movida madrilenya en els vuitanta, el gallec establert en Madrid Víctor Aparicio Abundancia (Tui, 1958); més conegut com a Víctor Coyote, ha mort aqyest dijous al matí als 67 anys.

Curiós, multifacètic i molt treballador, la seva carrera va ser àmplia i diversa, gairebé inabastable, i va comprendre treballs com a narrador gràfic, dibuixant de còmics, autor de documentals sobre la frontera hispà portuguesa del riu Miño, dissenyador de portades de discos (Ariel Roth, Giant Sand, Vampisoul, etc), especialista en labors d'attrezzo gràfic per a cinema i televisió (des de produccions d'Álex d'Església a la recent sèrie de Movistar Plus+ 'Poqueta fe') i fins a 'musicalizador' d'obres d'art per al Museu Thyssen.

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