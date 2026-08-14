Castellfollit de Riubregós posa les dones al centre durant la festa major
"Malcasades" recupera sis cançons tradicionals catalanes per donar veu ales dones que les protagonitzen
L'obra s'estrenarà amb música en directe a l'antic Priorat de Santa Maria i, en acabar, es repartirà coca i cava entre els assistents
"Moltes cançons tradicionals parlen de dones, però han estat escrites per homes", diu Albert Fibla, ideòleg de l'espectacle "i, en moltes, s'explica com els toca el rebre després del casament". Aquesta és la premissa de Malcasades, una obra dirigida per Sílvia Vila i amb textos de Jaume Moya on la interpretació en directe d'Albert Fibla (veu) i Josep Traver (guitarra) de cançons tradicionals catalanes s'alterna amb els monòlegs de les noies que les protagonitzen. L'obra, una producció de l'Associació Cultural Castro Follit en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós es representarà únicament el 15 d'agost (21.30 h) al Priorat de Santa Maria, en motiu de la festa major.
"L'obra és indissimuladament feminista", diu Fibla, una opinió compartida per la manresana Aina Cots, actriu que interpreta el monòleg després de la Cançó del lladre: "les empodera". El compte Arnau, L'hereu Riera, Rossinyol,La dama d'Aragó, El testament d'Amèlia i La Cançó del lladre són les sis cançons que Fibla cantarà al priorat. "Els dona la volta a les cançons que tots coneixem", diu Cots.
Amb text original de Jaume Moya, les cançons adquireixen un to completament diferent: "Quan va tenir prou diners, / va robar també una nina, / la va robar amb falsedat, / dient que s'hi casaria," dirà Aina Cots a l'escenari. "L'obra parla del maltractament de l'home cap a la dona", continua l'actriu, sobre una obra que parla, essencialment, de les dinàmiques de poder.
Per a l'ideòleg, una de les virtuts de Malcasades és la capacitat que té de mostrar com el relat femení ha quedat sovint eclipsat per la mirada masculina. "L'obra no és infantil, però l'haurien de veure els nois i les noies de 15 i 16 anys, per entendre com ha funcionat, des de sempre, el món", explica.
Tanmateix, i tot i que Malcasades és una obra política, "és també una peça artística bonica", diu Fibla, "i els qui vinguin només per la música, també gaudiran". De fet, l'emplaçament de l'estrena és un altre dels incentius per anar-hi: "cada any, des de l'Associació Castro Follit, busquem un indret d'interès històric i patrimonial del poble per a fer-hi un espectacle". Enguany, l'escollit ha estat el Priorat de Santa Maria i la seva església, dues joies del romànic català: "per a nosaltres, és tan important com l'obra", afegeix.
Les entrades per l'espectacle, on s'espera que hi assisteixi la gent del poble i voltants ("menys Cots, totes les actrius són de per aquí", diu Fibla), es poden comprar anticipadament aquí per 15 euros (anticipades) o per 18 euros el dia de la representació. Malcasades acabarà amb coca i cava per als assistents. "És un incentiu. Hem tingut la sort que Vallformosa ens regali algunes de les seves ampolles", que es repartiran (i beuran) entre el públic.
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