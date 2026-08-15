EFEMÈRIDE MUSICAL
ABBA celebra els 50 anys de la icònica ‘Dancing queen’
El grup suec va publicar el senzill el 14 d’agost de 1976 i avui continua sent un dels grans himnes del pop, amb 2.000 milions de reproduccions a Spotify.
Alba Giraldo
Ahir la cançó Dancing queen, d’ABBA va fer 50 anys convertida en un dels grans clàssics de la música popular. El grup suec va publicar el senzill el 14 d’agost de 1976, després de mesos de treball i després d’un procés creatiu en què la cançó va arribar a tenir un altre nom i va estar a punt de quedar relegada. Per celebrar l’aniversari, ABBA ha recuperat el senzill en una reedició en format de vinil remasteritzat als estudis Abbey Road de Londres que inclou a la cara b La reina del baile, la versió en castellà del tema. El grup també ha anunciat festes temàtiques a ciutats com Estocolm –avui al Museu ABBA–, i sales i festivals de Mèxic, Londres, Amsterdam, Varsòvia o Sydney, entre d’altres.
La cançó va començar a prendre forma l’agost del 1975, quan Björn Ulvaeus i Benny Andersson treballaven als Glen Studios d’Estocolm. Llavors el tema tenia el títol provisional de Boogaloo i buscava reproduir el so ballable de la música disco nord-americana. Una de les seves principals referències va ser Rock your baby, de George McCrae, de 1974. La cançó va convèncer des de les seves primeres versions. "Em va semblar tan increïblement bonica que vaig començar a plorar", va dir Frida Lyngstad sobre la primera escolta. "Vam saber immediatament que seria un èxit enorme", va afirmar Agnetha Fältskog, segons declaracions de totes dues en una nota d’Universal amb motiu de l’aniversari.
Abans d’arribar a les botigues, la cançó es va estrenar el 18 de juny de 1976 a l’Òpera Reial d’Estocolm durant una gala celebrada en vigílies del casament del rei Carles XVI Gustau de Suècia amb Silvia Sommerlath. Els quatre integrants van aparèixer amb vestits d’inspiració barroca i l’actuació va ser retransmesa per la televisió. Finalment, el tema es va publicar dos mesos després i va formar part del quart àlbum de la banda sueca.
Líder a Billboard
El videoclip, dirigit per Lasse Hallström, va traslladar la cançó a una pista de ball. Es va rodar a Alexandra’s, una popular discoteca del centre d’Estocolm, i mostrava el grup envoltat de joves ballant. L’estètica del vídeo i la portada del senzill, amb tots quatre integrants vestits de negre i amb barrets blancs, en una fotografia feta per Ola Lager, van contribuir a convertir Dancing queen en una de les imatges més reconeixibles del grup. L’èxit també va arribar als EUA. L’abril de 1977 va arribar al número u de Billboard Hot 100, per convertir-se en l’únic tema d’ABBA que ha liderat aquesta classificació. La cançó va ajudar, a més, a ampliar la imatge del grup al mercat nord-americà.
Cinc dècades després, l’èxit no s’ha reduït pas. La cançó ha superat 2.000 milions de reproduccions a Spotify i l’any passat es va convertir en el primer videoclip del grup a arribar a 1.000 milions de visualitzacions a YouTube. n
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