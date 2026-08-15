CINEMA
La pel·lícula "Femení singular" guanya el Cerdanya Film Festival
La història d'una mexicana que fa de treballadora domèstica a Barcelona, signada pel director català Xavi Puebla, ha rebut el guardó al millor llargmetratge
Les cintes "Ningú Borda", "BOBs" i "La diva, mi abuela y yo" obtenen els reconeixements en la categoria de curts i queden pre-seleccionats pels Goya
La quarta pel·lícula de la filmografia del director barceloní Xavi Puebla (1969), "Femení, singular", ha merescut aquesta nit el premi al Millor Llargmetratge del Cerdanya Film Festival, en un acte de lliurament de guardons que també ha reconegut altres propostes que van ser seleccionades entre les més de 3.500 que va rebre el certamen. El festival ha tingut el Casino Ceretà de Puigcerdà com a epicentre i continuarà fins a finals de mes amb diverses propostes per al públic.
"Femení, singular" és un drama que segueix les vicissituds d'una dona nascuda a Mèxic que fa de treballadora domèstica a Barcelona. Un fet inesperat que li capgira la vida l'obliga a lluita per recuperar el control de la situació, en el si d'una societat que la jutja i limita les seves possibilitats. L'obra es va preestrenar el passat mes de març al Festival de Màlaga fora de concurs i està previst que el 18 de setembre arribi a les sales comercials.
Rodada l'any passat i de 91 minuts de durada, "Femení, singular" -produït per Lot of Films A.I.E.- és el quart llargmetratge de Xavi Puebla després de "Noche de fiesta" (2000), "Bienvenido a Farewell Gutmann" (2008), que va obtenir dues distincions a Màlaga, i "A puerta fría" (2012), que va repetir el mateix èxit al festival andalús. En la seva trajectòria també ha signat la direcció dels curtmetratges "Viernes" (2002), "Cartas desde la locura" (2012) i "Negra nit" (2022). L'obra reconeguda a Puigcerdà té fotografia d'Albert Pascual i música d'Isabel Latorre, i té una dotació econòmica de 1.000 euros.
Tres curts aniran als Goya
Els curtmetratges també han estat protagonistes del festival ceretà, que n'ha guardonat tres, un reconeixement que inclou l'accés directe a la preselecció dels Premis Goya de la cinematografia espanyola.
"Ningú Borda", de Júlia Coldwell, ha rebut el premi al Millor Curtmetratge de Ficció Espanyol, dotat amb 2.000 euros; "BOBs", de Júlia Marcó, el de Millor Curtmetratge d'Animació Espanyol; i "La diva, mi abuela y yo", d'Inés G. Aparicio, el de Millor Curtmetratge Documental Espanyol. Aquests dos darrers, recompensats amb 1.000 euros cadascun, la mateixa quantitat que ha rebut "Parasomnia", de Daniel Noblom, premi Trinxat de Cerdanya de la categoria Terror/Fantàstic.
Més premis anunciats durant la vetllada són el de Mirada Social per "Ivan & Hadoum", d'Ian de la Rosa; i el Premi del Públic al Llargmetratge per "Viatges al país dels blancs", de Dani Sancho. En el terreny del curtmetratge, distincions per "Loquita por ti", de Greta Díaz Moreau, amb el Curtmiratges al Millor Curt Fet per una Directora Jove; "Love and the others", de Berna Sitera, amb el Premi del Públic al Curtmetratge Internacional; "Sang de bou", de Clàudia Munuera, Millor Film en Català; i "Juanita", de Karen Joaquín i Uliane Tatit, amb el Talent-Emergent-Òpera Prima.
Distincions per als professionals
El Cerdanya Film Festival també ha distingit diversos professionals. Guillermo Oliveira ha rebut el premi a la Millor Direcció per "Cara de cona"; María Zaragoza, el de Millor Guió Original pel seu treball amb "Pinchu es así", de Carmen Córdoba; "Magallanes", de Lav Díaz, ha obtingut el Premi a la Millor Fotografia, i el Millor So ha estat per "Primavera", de Damiano Michieletto. Per la seva part, Emma Vilarasau i Milo Taboada han estat distingits pels seus treballs actorals a "Viatge al país dels blancs" i "Cara de cona", respectivament.
En el camp del documental, "Estive", de Martin Sorbets, ha rebut el premi Pirineus Sostenibles, i "Operació Iperita", de Toni Orensanz i Marta Zapata, el de Millor Documental de Memòria Històrica.
Cinema i música al Casino d'Alp
Fins a finals de mes, el Cerdanya Film Festival continua obert per a tots els públics. Després del lliurament de premis, l'activitat no s'atura, amb propostes com el concert de la banda sonora de la pel·lícula "El màgic d'Oz", un clàssic que es podrà gaudir el 20 d'agost (21.30 h) al Casino d'Alp amb la interpretació en directe de la Camerata Barcelona.
En el mateix espai, es projectaran diversos films els dos propers caps de setmana (dies 22 i 23 i 29 i 30 d'agost), amb títols com "Los Cangrejos", de Rubén Seca; "La sombra del nogal", de Manuel García Gil; "Confiança cega", de Marta Ribera Graells; "Lady Everest", de Mª Isabel Díaz Novo; i les estrenes "El coro de Praga", d’Ondřej Provazník i "Un hombre de verdad", de Liteo Pedregal, a més d'algunes de les pel·lícules més sol·licitades pel públic del festival.
L'organització calcula que, a l'hora de fer balanç de l'edició d'enguany, l'assistència es podrà xifrar en prop de 8.000 espectadors.
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