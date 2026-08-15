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Sis novetats de «Romantasy», el gran èxit editorial de literatura juvenil

Entre la romàntica i la fantasia, és un dels gèneres preferits dels booktubers a TikTok

A les llibreries, moltes de les noves edicions són de col·leccionista amb els cantos decorats

Taula de títols de «Romantasy», a la llibreria Parcir de Manresa

Taula de títols de «Romantasy», a la llibreria Parcir de Manresa / M.P.

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

El gènere del «Romantasy» és actualment un dels grans èxits editorials de literatura juvenil i young adult. Sarah J. Maas, Rebecca Yarros i Sarah A. Parker són unes de les autores més populars d'aquest gènere que es publica, sovint, en edicions de «llibre objecte» de col·leccionista i amb els cantos decorats. Entre la fantasia i la novel·la romàntica i amb personatges joves que es debaten per escapar al seu destí, alguns d'aquests títols, tots novetats editorials, són ja best-sellers internacionals.

Una cort de roses i espines

Sarah J. Maas

Fanbooks | 18,95 euros | Fantasia

Quan la caçadora Feyre mata un llop al bosc, una criatura bestial irromp a casa seva a la recerca de revenja. La protagonista es veu obligada a traslladar-se a una terra remota on descobrirà el que és enamorar-se. L’addictiva Sarah J. Maas per primer cop en català.

ever & after: El príncipe durmiente

Stella Tack

InLov | 25 euros | Fantasia

Tack revisita el conte de la Blancaneus a partir de Rain White, descendent de la princesa. Marcat per una profecia, lluitarà contra el seu destí, però, com al conte, no sempre podrà escapar-ne.

Riftborne

Grenwich i Lennox

Alfaguara | 24,95 euros | Fantasia

Escrita a quatre mans per dues autores amants de la fantasia i de les històries d’amor, la novel·la segueix la història de Fia Riftborne, una jove de Sídhe i que duu la màgia a dins. Un relat sobre el poder i la força, que oscil·la entre l’aventura i l’idil·li romàntic.

Ales de sang (Empiri I)

Rebecca Yarros

Edicions 62 | 15,95 euros | Novel·la juvenil

Violet Sorrengail es veu obligada a unir-se als genets de drac, però convertir-se en un membre d’aquesta elit no li serà fàcil. Descrita com una de les novel·les de fantasia més addictives de la dècada per Tracy Wolff, és el primer llibre de la saga «Empiri», un fenomen de la literatura juvenil.

Quicksilver

Callie Hart

Faersis | 23,95 euros | Fantasia

La Saeris Fane té un gran do: guardar el secret sobre els seus poders. Ningú sap que és capaç de fer aquesta jove per aconseguir sobreviure a la terra desèrtica que habita. L’enemies to lovers que ha conquerit als lectors arriba en una edició de «llibre objecte» limitada i en català.

La balada de los dragones (La caída lunar II)

Sarah A. Parker

Plaza & Janes | 25,90 euros | Fantasia

La història de venjança de la Reave i el seu amor pel Kaan Vaegor arriben al segon volum de la saga d’èxit de l’autora de Nova Zelanda. Aliances i enemics pero, sobretot, un passat del qual fugir.

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