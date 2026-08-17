LLETRES
Jaume Huch i Comanegra s’alien per publicar contes inèdits de Jordi Cussà
Cinc anys després de la seva mort, els lectors tindran l’oportunitat de llegir narrativa fins ara mai abans publicada de l’autor berguedà, en un volum amb vint relats escrits entre primers dels 80 i el 2020 i un epíleg de l’editor de l’Albí
«Tenim Jordi Cussà per estona», afirma Jaume Huch, editor berguedà i amic de l’enyorat escriptor d’obres tan rellevants com "Cavalls salvatges". El dia 16 de setembre, al bell mig del mes que cada temporada marca el tret de sortida de la represa literària, arribarà a les llibreries "Actuació de gala", un recull de vint contes molts d’ells inèdits en una obra curada per Jordi Puig i Jaume Huch, que també en signa l’epíleg. «Encara hi ha molt material per publicar», afegeix el responsable d’Edicions de l’Albí.
Actuació de gala
Jordi Cussà
Edició de Jaume Huch i Jordi Puig
Comanegra
20,90 euros / 320 pàgines
Contes
La col·laboració ja és, en si mateixa, una bona notícia. Després de la mort de Cussà, l’11 de juliol del 2021, a l’edat de 60 anys, Comanegra va obtenir el dret de publicació de part de l’obra de l’autor berguedà i «els malentesos» hi van fer la resta, explica Huch, conscient que «allò que realment importa és la literatura del Jordi».
El poeta i editor apunta que la publicació de contes de Cussà fins ara desconeguts pel públic és un desig «que tenia al cap feia anys» i, de fet, «amb ell ja n’havíem parlat i ho havíem treballat». En el catàleg del segell berguedà hi ha "Contes d’anada i tornada" (2009), «que es poden llegir com una unitat en si mateixa», i "Contes del bé i del mal" (2012), «situats en el context de la Patum». Però al calaix encara hi queden joies per descobrir.
La fama de Cussà obeeix a una prolífica i molt ben valorada trajectòria, el punt d’arrencada de la qual s’acostuma a fixar amb la irrupció de "Cavalls salvatges", el 2000. Però la seva carrera «no va néixer aleshores, sinó vint anys abans». «Quan en tenia 14, l’any 1975, va escriure i dirigir la seva primera obra de teatre, "Oi que m’entens?"», i el 1978 va estrenar "Sòcrates o quasi una tragèdia grega", amb La Farsa, als Festivals d’Estiu. «En paral·lel»», rememora l’editor, «va fundar Anònim Teatre amb obres escrites i dirigides per ell». Per tant, «a mitjans dels 70 trobem un Cussà molt precoç, i la narrativa era una forma que tenia per donar sortida a coses de les quals era difícil fer-ne teatre».
Presentacions, teatre i premi
La primera presentació dels contes de Cussà es farà el 2 d’octubre a la Biblioteca Ramon Vinyes de Berga. També n’hi ha de previstes a Manresa i Barcelona, encara sense data.
L’edició dels contes és, alhora, un projecte que s’insereix en el quarantè aniversari d’Edicions de l’Albí. Després de publicar la seva poesia (A tres de quatre), el següent repte del segell berguedà és editar el teatre, part fonamental de l’obra de l’escriptor.
Entre els projectes que tenen Huch i Comanegra hi ha la creació d’un premi literari en homenatge a Jordi Cussà.
El recull que sortirà d’aquí a un mes «inclou contes escrits entre 1981 i l’any 2020» i s’insereix en la col·lecció Portàtils de Comanegra, que fins ara té en el catàleg grans noms de la literatura com Kafka, Tolstoi, Twain, Lispector, Wharton, Calders, Calvino, Moravia, Perucho, Melville, Svevo, Murià i, entre altres, Edgar Allan Poe, en un volum traduït en el seu moment pel mateix Cussà.
Jaume Huch troba a faltar l’amic i desitja que els lectors no l’oblidin. «El Jordi tenia molts contes» i recorda que «a vegades, abans de ser un autor amb una obra consolidada, n’agafava un grapat, els imprimia i relligava i els venia en una paradeta que muntava a Cal Negre per Sant Jordi».
Els quatre primers d’"Actuació de gala" són d’entre 1981 i 1984, indica Huch. «El que dona nom al recull va guanyar el premi de narrativa Vila de Sant Boi i "Urbana subterrània" va quedar finalista», apunta: «el 1987, l’Ajuntament els va incloure en un recull, però no va ser una edició comercial». En el volum també se n’han seleccionat que van sortir a Regió7 i amb el col·lectiu Lola Palau de narradors de la Catalunya central. «No tenia mai un no per ningú», se sincera.
Per l’editor berguedà, «aquests contes dels 80 són reveladors, la preqüela de "Cavalls salvatges", els va escriure quan vivia a Barcelona i ja s’intueix tot el que vindria després». Dels 90, n’hi ha quatre més, «els anys vermells, com ell deia, quan es va tancar en una casa de Capolat, i es va desmarcar dels relats anteriors, en aquests hi ha més faula, més joc».
La resta de peces ja daten a partir del 2005 i fins al 2020, «veus l’evolució que fa, l’enorme diversitat d’interessos que tenia». Una etapa marcada pel retorn a Berga «i la professionalització», anota Huch. Jordi Cussà vivia a l’àtic de Cal Pardal, a casa seva, al carrer Vila de Bagà, i escrivia i traduïa de forma continuada. «El darrer conte del llibre porta per títol Un present per a l’eternitat, una faula magnífica que em posa la pell de gallina, sembla que digui que se’n va i que aquí queda la seva obra».
Per a Jaume Huch, l’edició dels contes, amb un epíleg seu «molt personal», és una qüestió sentimental. «Un dia em va trucar el Jordi Puig i vam parlar del projecte dels contes», recorda: «vaig renunciar a publicar-los amb L’Albí i fer-ho amb Comanegra perquè el més important és l’obra del Jordi, i en aquest volum hi trobem la seva essència». El text, per a l’editor berguedà, «és un retrobament i un diàleg amb el Jordi, una passejada per la memòria de quan érem joves i fèiem teatre».
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