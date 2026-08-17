L’"Enredados" de Disney rodat a Girona s’estrenarà el 31 de març de 2028 als cinemes
Aquest cap de setmana la productora ho va anunciar en un gran acte on es va estrenar el primer "teaser" de la pel·lícuila
Jordi Roura
L’adaptació en imatge real d’Enredados, una de les grans apostes de Disney i que aquest estiu ha convertit diversos punts de les comarques gironines en un immens plató de cinema, ja té data d’estrena. La companyia ha anunciat aquest passat cap de setmana, durant la celebració de la D23 2026, que la nova versió del clàssic d’animació arribarà als cinemes el 31 de març de 2028.
Serà aleshores quan es podrà veure a la gran pantalla el resultat del rodatge que durant les últimes setmanes ha passat per Girona, Besalú i Figueres, amb un desplegament poc habitual i sota un enorme secretisme. Disney ha aprofitat la seva gran convenció per oferir també un primer tast de la pel·lícula i presentar-ne els principals protagonistes: Teagan Croft interpretarà Rapunzel, Milo Manheim donarà vida a Flynn Rider i Kathryn Hahn serà la Mare Gothel.
A un any i mig vista
L’estrena queda, per tant, encara a prop d’un any i mig de distància. De moment, Disney tampoc no ha revelat quins canvis introduirà aquesta nova versió respecte a la pel·lícula d’animació estrenada el 2010, que es va convertir en un dels títols més populars de la companyia durant aquella dècada.
A Girona, però, ja se n’han pogut descobrir alguns dels escenaris. El Barri Vell va viure durant dues setmanes una transformació completa per acollir el rodatge, que va mobilitzar centenars de professionals, uns 600 figurants, cavalls i una gran quantitat de material tècnic. La Catedral i el seu entorn van assumir un protagonisme especial i van ser caracteritzats per convertir-se en un dels grans escenaris del film.
El primer dia de gravacions a la ciutat ja va donar una mostra de la dimensió de la producció. Els voltants de la Catedral van quedar completament blindats, amb el carrer dels Manaies com un dels primers punts escollits per enregistrar seqüències. Tanques cobertes impedien veure què passava a l’interior, mentre vigilants i membres de la producció evitaven fotografies i vídeos dels curiosos que s’acostaven fins a la zona.
De Girona al món
El rodatge també va obligar a transformar diversos racons del Barri Vell, que durant dies van adquirir una aparença de conte medieval. Camions, furgonetes, equips de producció i figurants van anar ocupant els carrers mentre Disney intentava preservar tant com podia els detalls d’una de les seves grans produccions dels pròxims anys.
Girona no ha estat, però, l’únic escenari gironí escollit. Disney també ha portat les càmeres a Besalú, on el conjunt medieval encaixa de ple amb l’univers de Rapunzel, i al Castell de Sant Ferran de Figueres, un altre dels grans espais utilitzats per donar forma al regne fictici de la pel·lícula.
Tot aquest desplegament, que aquest estiu ha despertat una enorme expectació entre veïns, turistes i curiosos, ja té ara una data marcada al calendari. El 31 de març de 2028, el públic podrà comprovar fins a quin punt Girona, Besalú i Figueres han quedat integrades en el nou univers d’Enredados.
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Via: Diari de Girona
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