Mor als 36 anys Hayden Panettiere, actriu de ‘Héroes’ i ‘Nashville’
Panettiere, mare d’una filla amb l’exboxejador Wladimir Klitschko, va tenir una vida personal marcada per etapes complicades i relacions mediàtiques
Judit Bertran
La actriu Hayden Panettiere (Palisades, Estats Units), coneguda pels seus papers a ‘Heroes’ i ‘Nashville’, va morir aquest diumenge als 36 anys, segons ha avançat ABC News. «Era una llum increïble i una força de la natura que va aportar un amor i una alegria immensos a tothom qui la coneixia, així com als milions de persones que la veien a la pantalla», va declarar el pare de l’actriu en un comunicat al mitjà.
La carrera professional de l’actriu va començar el 1994, quan va ser escollida per participar en la telenovel·la d’ABC ‘One Life to Live’. Als nou anys va debutar al cinema com a narradora i posant veu a la princesa Dot a ‘Bichos: Una aventura en miniatura’, de Pixar, el 1998. Quatre anys després, va aconseguir un dels seus papers més destacats a ‘Titanes: La leyenda del titán’, on interpretava la filla adolescent i aficionada al futbol de l’entrenador assistent Bill Yoast, interpretat per Will Patton.
No va ser fins al 2006 que Panettiere va aconseguir un dels papers principals de la sèrie ‘Heroes’, on interpretava una animadora d’institut amb poders d’autocuració. El paper la va catapultar a la fama internacional i la va portar a protagonitzar ‘Scream 4’ el 2011. El 2023 va reprendre el seu paper, un dels preferits dels fans, a ‘Scream 6’.
La trajectòria de l’actriu també va incloure projectes televisius com ‘Ally McBeal’ i ‘Malcolm in the Middle’, així com pel·lícules com ‘Tiger Cruise’ i ‘Ice Princess’. Entre el 2012 i el 2018, Panettiere va coprotagonitzar amb Connie Britton les sis temporades de la sèrie dramàtica musical d’ABC ‘Nashville’, un altre dels seus grans papers, juntament amb ‘Amber Alert’ (2024) i ‘Breed Apart’ (2025). Panettiere també va publicar música al llarg de la seva carrera en la indústria de l’entreteniment.
Vida personal
En la seva vida personal, Panettiere va ser mare el 2014 amb l’exboxejador ucraïnès Wladimir Klitschko. La relació, però, va acabar el 2018, quan l’actriu va cedir la custòdia total de la seva filla al pare mentre travessava una etapa complicada de la seva vida personal. En entrevistes recents, explicava que la decisió havia estat extremadament dolorosa, però que considerava que d’aquesta manera la seva filla estaria segura i ben cuidada.
Després de separar-se, va començar una relació amb Brian Hickerson el 2018, marcada per acusacions de violència domèstica. El 2020 va ser detingut per un cas de violència contra l’actriu i va complir condemna per l’agressió. Tanmateix, el 2026 va tornar a ser relacionada públicament amb Hickerson, tot i que fonts van assegurar a revistes estatunidenques que només eren amics.
El maig passat, Hickerson va declarar que encara sentia alguna cosa per l’actriu i que fins i tot havia pensat a casar-s’hi, però Panettiere va deixar clar que no contemplava aquesta possibilitat. Abans de la seva mort, alguns mitjans van informar que havia estat vista amb ell poc abans de morir.
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