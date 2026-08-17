ESCENA
El Teatre de l’Aurora proposa humor per la Festa Major d'Igualada amb «Un tal Cèsar»
L'obra del dramaturg i actor Marcel Tomàs es representa entre dimarts i dijous amb tres funcions a les 21 h
La topada entre un arqueòleg i l’operari d’un complex turístic en construcció és el ressort que impulsa l’humor i la reflexió de l’obra "Un tal Cèsar", que ocuparà l’escenari del Teatre de l’Aurora aquest vespre per fer-hi estada durant tres dies en el marc de la Festa Major d’Igualada. A les 21 h tindran lloc les tres funcions, des d’avui i fins dijous, i les entrades es poden adquirir al preu de 14 euros: tot i que ja se n’han venut moltes, encara hi ha localitats disponibles.
Marcel Tomàs és el creador i director d’aquesta producció de Cascai Teatre en la qual també interpreta un dels personatges, juntament amb Toni Escribano. La trobada entre els dos individus, amb interessos ben oposats, propicia un viatge en el temps fins a l’antiga Roma, on Tomàs es posa a la pell de Juli Cèsar en una desfilada de figures històriques en la qual no falten Cleòpatra, Marc Antoni i l’Astèrix. L’obra té una durada d’una hora i vint minuts.
Un tal Cèsar completa la trilogia històrica, en clau de comèdia, que Marcel Tomàs va iniciar amb "Un tal Shakespeare" i "Un tal Quixot". Com en les gires de les dues obres precedents, l’actor torna a l’Aurora per fer riure el públic.
«Hamlet» a l’Ateneu
La setmana escènica continuarà aquest dissabte, dia 22 d'agost, al Teatre Municipal l’Ateneu amb la representació de la particular versió de "Hamlet" que presenten el Peyu i l’Albert Pla. La funció tindrà lloc a les 20.30 h.
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