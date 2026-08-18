'La perla', de Rosalía, nominada als MTV Video Music Awards 2026 a la categoria de 'Best latin'
Opten també al guardó cantants com Shakira, Karol G o Bad Bunny
ACN
Rosalía ha rebut una nominació als MTV Video Music Awards 2026 en la categoria de 'Best latin' per 'La perla', de l'artista de Sant Esteve Sesrovires amb Yahritza Y Su Esencia. També opten al premi en la mateixa categoria 'Choka choka', d'Anitta amb Shakira; 'NUEVAYoL', de Bad Bunny; 'Tu Sancho', de Fuerza regida; 'Papasito', de Karol G; 'La villa', de Ryan Castro, Kapo i GANGSTA, i 'Dai dai', de Shakira i Burna boy. Los Angeles acollirà la cerimònia dels guardons el 27 de setembre, que té com a grans favorites a Madonna amb onze nominacions i Taylor Swift amb nou. El públic ja pot votar els seus nominats preferits.
Rosalía va llançar el 15 de desembre de 2025 el videoclip de la cançó 'La perla', un dels temes de l'últim disc de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, 'Lux'. L'audiovisual va ser dirigit per Stillz i es tracta d'un producte "immersiu" que evoca "mons protectors", i que revela tant la "vulnerabilitat" de l'artista com un esperit "lúdic i desafiant". En aquesta gira, 'La perla' s'ha convertit en un dels temes més estimats pels seguidors de la cantant.
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