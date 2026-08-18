Qui és Sarah J. Maas i per què tothom parla ara d’‘ACOTAR’?
L’autora nord-americana anuncia dos nous llibres de la popular saga de fantasia romàntica després d’una campanya de misteri que ha revolucionat les xarxes socials
J.B.
Abans que el gènere 'romantasy' prengués embranzida, ja hi havia qui escrivia històries romàntiques entre fades i humans. Era l'any 2015 quan l'escriptora nord-americana va publicar Una cort de roses i espines (Crossbooks), popularment coneguda com ACOTAR, una història d'una jove caçadora humana que, després de matar un llop que en realitat és un fae, és arrossegada al seu món màgic. Després d'aquest primer vòlum en van venir quatre més. El darrer, Una cort de flames platejades, es va publicar el 2021. El final de la història no havia quedat tancat i, des de llavors, els lectors esperaven notícies concretes sobre el sisè llibre de la saga, que ja ha venut més de 800.000 exemplars a Espanya.
A principis de març, després de cinc anys de silenci, milers de persones es van connectar al directe del popular pòdcast nord-americà Call Her Daddy, presentat per Alex Cooper, en què Maas va ser convidada per parlar dels seus pròxims projectes. Totes les teories que feia temps que circulaven es van complir i, tal com s’esperava, l’autora va anunciar la continuació d'ACOTAR, que arribarà a Espanya amb la publicació de dos llibres: el primer, A Court of Splintered Harmony (ACOTAR 6), sortirà a la venda el pròxim 28 d’octubre de 2026 de la mà de Crossbooks. El segon, A Court of Forgotten Melody (ACOTAR 7), de gairebé un miler de pàgines, es publicarà en anglès el 12 de gener del 2027.
Furor a les xarxes i campanya a Times Square
L'autora va revelar el nom dels títols i les seves corresponents portades aquest dilluns, després d'una campanya misteriosa de màrqueting que va revolucionar les xarxes. Maas va començar renovant completament la imatge de la seva pàgina web i esborrant tot el contingut dels seus perfils d’Instagram i X, un moviment que va disparar les especulacions entre els seus seguidors. Les teories no van trigar a multiplicar-se, especialment a BookTok, la comunitat literària de TikTok, on es van començar a publicar desenes de vídeos amb hipòtesis sobre les seves pròximes novetats.
Enmig de l’expectació, es van filtrar les imatges de les portades de les dues novel·les, fet que encara va alimentar més el misteri. Hores després, l’autora va confirmar oficialment els títols amb una acció espectacular a Times Square, a Nova York, on les portades d'ACOTAR 6 i 7 van aparèixer projectades en una de les grans pantalles de la plaça.
Tot sobre ACOTAR
L’inici de la saga segueix Feyre, una jove humana de 19 anys que viu al dia, caçant per sobreviure i mantenir les seves dues germanes i el seu pare. Però un error, matar l’animal equivocat, acaba canviant-li la vida per complet quan descobreix que el llop que ha caçat és en realitat un fae (fada). I, com a càstig i per venjar-ne la mort, un poderós Alt Fae se l’enduu a una terra màgica governada per criatures immortals. Lluny de la seva família, Feyre descobreix que potser l’Alt Fae no és tan monstruós com semblava al principi.
Les tres primeres novel·les, Una cort de roses i espines, Una cort de boira i fúria i Una cort d’ales i ruïna, segueixen Feyre. El quart lliurament és una mena d’interludi entre volums i personatges principals, mentre que l’última entrega se centra en la germana gran de Feyre, Nesta. Fins ara, hi ha moltes especulacions sobre qui protagonitzarà la pròxima entrega de Maas. Però tot apunta que seguirà la germana mitjana, Elain, un dels personatges més misteriosos de l’univers ACOTAR i sobre qui ja circulen múltiples teories, especialment sobre qui serà el seu interès romàntic.
Tres sagues convertides en supervendes
Sarah J. Maas va començar a escriure als 16 anys. Ara, l’autora nord-americana acumula tres sagues convertides en supervendes mundials: Tron de cristall (Hidra), Una cort de roses i espines (Crossbooks) i Ciutat Mitja Lluna (Alfaguara). Les seves obres s’han traduït a 40 idiomes i, el més important, compta amb una comunitat de seguidors d’arreu del món capaç d’esgotar edicions especials i prevendes en qüestió de minuts.
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