NOVETATS EDITORIALS
El segell manresà L’Agulla Daurada publicarà el debut de Doris Lessing
Les dues firmes de llibres en català de la cooperativa manresana Kult trauran onze títols als mesos de tardor, amb noms tan destacats com la Nobel de literatura del 2007 i el volum col·lectiu «Masculinitats en disputa»
Les obres de Doris Lessing continuen seduint els lectors amb títols com El quadern daurat (1962), The good terrorist (1985) i El cinquè fill (1988), dècades després d’haver estat escrits. L’autora d’origen iranià, que va morir el 2013 a l’edat de 94 anys deixant rere seu un llegat narratiu imponent, va rebre el Nobel de literatura el 2007, culminació d’una trajectòria prolífica que va començar el 1950 amb The Grass is Singing. Aquesta novel·la sobre les tensions racials a la Rhodèsia colonial havia quedat fora del radar del món editorial català, però ara, amb traducció de Lola Fígols, el segell manresà L’Agulla Daurada farà arribar L’herba canta a les llibreries el mes d’octubre. Serà una de les onze novetats que sumen els catàlegs de tardor de la firma de ficció i el seu projecte germà Tigre de Paper, referent en el camp de l’assaig, la història i el pensament crític.
Mary Turner és una dona atrapada en un matrimoni desplaent a la Rhodèsia -actual Zimbabwe- ocupada per la Gran Bretanya, un país al qual Lessing va anar a viure quan tenia cinc anys amb la seva família. El 1949 va anar per primer cop a Anglaterra amb el manuscrit de la novel·la i va iniciar una extensa carrera literària.
L’Agulla Daurada publicarà dues novel·les d’autores internacionals durant el setembre. La Biografia d’X de la nord-americana Catherine Lacey -amb traducció d’Ariadna Pous- és un thriller polític i identitari que protagonitza una dona que vol posar per escrit la vida de la seva parella difunta, una artista i escriptora reconeguda, i descobreix que hi havia moltes coses d’ella que desconeixia.
Per la seva part, el nord-irlandès Michael Magee signa la premiada novel·la A tocar de casa, una obra amb traducció catalana de Neil Sabatés que aborda les crisis de la masculinitat al Belfast contemporani a través d’en Sean, qui torna a una ciutat marcada per les ferides del passat.
Laia Altarriba busseja en els silencis familiars a la ficció El mar de les taronges, una ficció ambientada a l’Empordà que presenta una infermera que deixa Barcelona i en un poble costaner descobreix una història propera relacionada amb les xarxes de persones que ajudaven els refugiats a creuar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial. Sortirà durant el mes d’octubre.
La masculinitat a debat
Un tema candent és el rol que pertoca als homes en el segle XXI i llibres com Las grietas de la masculinidad s’apunten al debat. Obra de Noemí Parra i Marta Jiménez, és una de les propostes de Bellaterra Edicions, el segell en castellà de Kult.coop, per a la tardor. També destaquen títols com Duelo colonial y el cuidado común, d’Encarnación Gutiérrez, No. El activismo de la denuncia, de Sara Ahmed, i Las puertas del mar, de Luna Vives, sobre el rescat marítim a la frontera europea.
Bobby Sands poc abans de morir
Tigre de Paper publicarà al setembre els Escrits de la presó de Bobby Sands, membre de l’IRA i parlamentari britànic que va morir als 27 anys després d’una vaga de fam que va portar a les últimes conseqüències mentre estava reclòs a Long Kesh. La traducció és de Neil Sabatés.
Els esgotats de la Terra, d’Ajay Singh Chaudhary, en traducció de Carles Miró, és una crida a l’acció col·lectiva enfront de l’emergència climàtica i social. Christine Delphy aplegarà alguns dels seus textos més destacats a Feminisme materialista, que traduirà Anna Lluch.
En la relació de títols d’autoria catalana de Tigre de paper mereix esment especial el volum Masculinitats en disputa, una obra coral coordinada per Bernat Chueca i amb escrits de Cristo Casas, Laia Mauri, Miquel Missé i Joan Jordi Miralles, entre altres en una llista d’una dotzena de noms. L’obra vol aportar una reflexió a la pregunta ‘què significa ser un home avui?’.
El duet format per Maria Favà i Carles Viñas signa CE Júpiter. Entre el mite i la realitat, una mirada a la història d’un club de futbol centenari que té la seu a la Verneda, però va néixer al Poble Nou de Barcelona i va ser un espai de compromís comunitari i de resistència a la repressió franquista. També en el tereny de l’esport es mou una obra de Bernat Lavaquiol -encara sense títol- sobre el moviment d’oposició a la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu català.
Pau Juvillà és l’autor de la història del RCAN, la Resistència Catalana d’Alliberament Nacional que va néixer d’una escissió del PCE i el PSUC per denunciar la pervivència del franquisme. En la col·lecció Els Petits Tigres per al públic infantil, Cesk Freixas firma l’àlbum de Frederica Montseny.
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