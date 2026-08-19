EXPOSICIÓ
La fotografia dona avui el tret de sortida a la Festa Major de Manresa
El vestíbul de la biblioteca del Casino acull des d’aquest dimecres una quarantena de fotografies del concurs que cada any convoca Foto Art Manresa, amb motiu de la festa gran de la ciutat, entre les quals les cinc guanyadores
La Festa Major de Manresa es pot dir que comença avui amb l’obertura de l’exposició del Concurs de Fotografia, que cada any organitza Foto Art Manresa al vestíbul de la Biblioteca del Casino. Tot i que el gruix de l’activitat no arribarà fins a la setmana vinent, especialment concentrada entre el dijous 27 i el dilluns 31 d’agost, la gran cita de l’estiu a la capital bagenca viu ja el primer tast amb la mostra que aplegarà una quarantena d’imatges del certamen, entre les quals les cinc guanyadores.
El Concurs de Fotografia de la Festa Major és un clàssic del calendari que any rere any aplega un bon grapat d’amants de la càmera. Enguany, l’entitat convocant celebra mig segle de vida i el certamen que convida a viure la festa amb un ull posat al visor és una de les seves manifestacions més conegudes.
Tal com explica Bernat Bozzo, el president de Foto Art Manresa, «enguany vam rebre 68 fotografies de 19 fotògrafs diferents, i n’exposem quaranta». La mostra obre portes avui i s’estarà a la biblioteca, amb accés lliure, fins al dissabte 5 de setembre. No obstant això, també tindrà el seu protagonisme durant el tram central de la festa, ja que el dijous 27 (19 h) es durà a terme l’acte de lliurament de premis a la sala d’actes del Casino.
Una entitat viva i activa
Una gran exposició a la sala principal del Centre Cultural el Casino va vissibilitzar a finals d’hivern i les primeres setmanes de la primavera la celebració del 50è aniversari de Foto Art Manresa, una entitat fortament arrelada a la ciutat. El col·lectiu nascut el 1976 d’una escissió del Foto Club Manresa va complir el paper d’entitat Administradora de la Festa de la Llum i ha dut a terme diverses activitats per commemorar la fita. Va ser especialment destacada l’activitat que va portar el nom de Tirades Fotogràfiques, que al llarg del matí del diumenge 23 de febrer va mobilitzar un bon grapat de grups i entitats per fer de models en platós naturals del centre de la ciutat, als quals acudien els fotògrafs que així ho desitjaven per tal retratar les escenes que veien, com la d’uns romans armats al costat d’un Cadillac.
Cinc distincions
Tal com estableixen les bases del concurs, es pot concórrer en cinc categories diferents. Els guanyadors d’enguany, és a dir, amb fotografies fetes durant la Festa Major del 2025, són José Cruz Valera (Premi d’Honor), Francesc Bastardas (Primer Premi), Joan Ramon Deitx (Segon Premi), Miquel Martínez (Premi de la FM Infantil) i Amadeu Corrons (Premi Regió7).
Tres dels guardonats repeteixen presència al podi, i Martínez rebrà de nou el premi reservat a les imatges que tenen els infants com a protagonistes. Per la seva part, fa un any, Corrons va obtenir el Primer Premi i Bastardas el que concedeix aquest diari. Si anem retrocedint, el 2024 també van ser reconeguts Deitx (Infantil) i Corrons (Regió7) i el 2023 van rebre distincions Deitx (Primer Premi), Miquel Martínez (Regió7), mentre que Corrons va merèixer el Premi d’Honor. Des d’aleshores, aquest darrer ha estat present en totes les llistes de guanyadors.
Fa cinc anys, no es va convocar el concurs per la pandèmia, una situació adversa iniciada l’any abans. Per mostrar el compromís amb la normalitat i el desig de continuïtat, Foto Art va muntar l’agost del 2021 una exposició amb les imatges que havien guanyat els diferents premis en el període 2011-2019.
LES CINC FOTOS PREMIADES
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