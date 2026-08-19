L’Anella Verda presenta nou obres efímeres entre el Suanya i el nou polígon industrial
Del 28 al 30 d’agost a l’inici del camí Vell de Rajadell hi haurà vuit instal·lacions, dues actuacions i, com a novetat, una activitat infantil
Nou instal·lacions d’art efímer, un concert, una actuació de dansa i, com a novetat, una activitat per a públic familiar. Aquesta és la proposta que la 7a edició del festival Microscopies porta a l’entrada del camí vell de Rajadell i al Pla de la Mina. La iniciativa, que va començar el 2020 arran de la proposta que l’Ajuntament de Manresa va fer a l’artista Roser Oduber, ja s’ha consolidat com un clàssic de la Festa Major de Manresa. «Permet donar a conèixer l’Anella Verda a la ciutadania», deia Tània Infante a l’acte de presentació. Les obres es podran veure del 28 al 30 d’agost i estan fetes amb materials no naturals «a causa de la forta presència de tecnologia de l’espai», diu la directora artística. Igualment i com cada any, s’ha escollit una escultura permanent que presideix el festival que, en aquest cas, és «Aigua» de Rufino Mesa.
Les primeres instal·lacions
El recorregut s’inicia a l’entrada del camí vell de Rajadell amb l’obra «Palimpsest. Segona vida» de la manresana Anna Crespo Obiols, que presenta una estructura d’uns troncs de lledoner amb detalls daurats que representen els moviments de terra quan aquesta és sotmesa a la urbanització: «és un clam i una oda al que s’ha perdut i a la seva nova vida», apunta Oduber. El «Veig-Vaig» de la Núria Valsells agafa el relleu de Crespo amb una intervenció en un pal elèctric sense fils «amb l’objectiu de dissimular-ne l’estructura», continua. Ben a prop de l’escultura, els passejants toparan amb la tercera instal·lació: «De l’arrel al cim», una obra dels artistes de L’art de viure d’Ampans amb la col·laboració artística d’Oduber.
L'Eix, una «ferida»
Abans de creuar l’Eix, Edgar Massegú farà una extensa intervenció amb material reciclat de galliners, una crítica a la urbanització que vol demostrar que «És inútil el paisatge». I, «fent un pas més i creuant aquesta gran ferida que separa Sant Joan de Manresa», diu Oduber, l’Eduard Baulida col·locarà contraforts naturals a una caseta. En aquest punt, el camí es bifurca i els visitants podran continuar l’itinerari o bé amb les paraules d’una casa abandonada plena de grafitis de «Possibles» de María Giró, o bé amb l’obra de Marco Rainieri, una proposta situada en una zona de plantes aromàtiques que inclou l’activitat familiar «La muntanya té olor d’estiu» (dissabte, 11 h). «Mutatis Mutandis» de la Mònica Alonso i «Memòria de la Matèria» de la Mercè Iglesias i són les darreres instal·lacions. La primera, vesteix una barraca de vinya amb tot de sedes que voleien i serà acompanyada pel concert «El jardí dels sentits» dels manresans Albert Galbany, Joan Miró i Mario Ersinger de Mediterràniam (diumenge, 19.30 h). La segona, consisteix en la instal·lació d’escales per a invertebrats que pugen a un gran pi, des d’on «poèticament», afegeix Oduber, es pot veure Montserrat amb el soroll de l’eix, «la ferida que travessa l’entorn». Aquesta intervenció també comptarà amb la dansa de Laura Marsal i el violoncel de Marçal Ayats, que oferiran l’actuació «La muntanya dels sentits» (dissabte, 19.30 h i 20.30 h).
«Tot i que per festa major es programen moltes activitats, tenim un públic fidel que visita les obres quan surt a caminar», afirma Oduber. En total, nou instal·lacions efímeres i una escultura permanent que, tot creuant l’Eix, s’erigeixen en un nexe entre la natura i la infraestructura del que serà el nou polígon industrial.
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