La petjada de l'espectacle de Juan Tamaríz a Manresa: no volia actuar el diumenge a la tarda perquè "considerava que el seu espectacle era per a adults"
El reconegut mag ha mort aquest dimarts a Madrid als 83 anys d'edat
El famós mag Juan Tamaríz, conegut pels seus espectacles, aparicions televisives i per popularitzar el 'màgia potagia' que va tituar alguns dels seus espèctacles, ha mort aquest dimarts a Madrid als 83 anys d'edat. Manresa només va poder gaudir dels seus espectacles en dues ocasions a la Sala Gran del Kursaal, la primera l'octubre 2009 i la segona el novembre de 2015 quan va actuar acompanyat de les intervencions de Consuelo Lorgia.
Els dos espectacles van ser èxits, en els que la seva màgia i el seu humor va seduir el públic durant gairebé dues hores que molts bagencs recorden amb nostàlgia. Curiosament, Tamaríz no va voler actuar diumenge a la tarda perquè "considerava que el seu espectacle era per a adults, no per a nens i actuant un dia al vespre hi havia menys nens". La segona vegada que va actuar a la capital bagenca, en acabar va fer una trobada amb els mags de l'associació Màgia Central.
Els seus espectacles no van deixar cap persona indiferent, la proximitat i les seves divertides explicacions deixaven el públic bocabadat mentre gaudia de la màgia, deixant de banda qualsevol mena de reticència. No es podia fer altra cosa, el seu il·lusionisme barrejat amb humor deixava a tothom encantat. Aquesta era la seva màgia: captivava la gent amb actuacions divertides i properes que ocupen un espai a la memòria de diverses generacions.
Ara el seu il·lusionisme es manté viu dins aquestes persones que el van poder veure en persona o en els programes en què va aparèixer, com ara l''Un, dos, tres... responda otra vez' on interpretava a Don Estrecho. Però aquest no és el final de la seva màgia. Ana Tamaríz, la seva filla i cofundadora de La Gran Escola de Màgia, es dedica a la formació i divulgació d'aquesta disciplina, passant a altres mags i il·lusionistes tot el que ella va aprendre del seu pare des que era ben petita.
Així el seu llegat es manté viu en diversos intèrprets del país, a qui ha servit de referent, i al cor de les generacions que han pogut gaudir de la seva màgia.
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