Mor als 77 anys Frank Beard, bateria del trio texà ZZ Top
Es va unir a la banda com a baixista el 2021 i va ser la base d'alguns dels majors èxits del rock texà, com 'La Grange', 'Tush', 'Sharp Dressed Man' o 'Legs
EFE
Frank Beard, bateria original del trio texà ZZ Top, va morir el dimarts als 77 anys en el seu ranxo de Richmond, Texas, després d'una llarga trajectòria musical de més de mig segle. "Avui, Elwood (Francis) i jo vam perdre a un gran amic i col·laborador, i el món va perdre a un dels bateries més innovadors per naturalesa i a un gran i veritable fill de Texas", va escriure Billy Gibbons, cantant i guitarrista de la banda, a les xarxes socials.
Francis, no és part del trio original, ja que es va unir a la banda com a baixista el 2021, després de la defunció de Dusty Hill, el tercer membre original d'aquesta banda. Per part seva, Gibbons també va destacar el "característic 'backbeat'" (un accent rítmic que es col·loca en els temps febles d'un compàs) de Beard, assegurant que va ser clau "per a mantenir a ZZ Top en el cim".
Boogie blues rock texà
L'agrupació, formada en 1969 a Houston per Billy Gibbons, Dusty Hill i el propi Beard, es va caracteritzar per combinar un inconfusible boogie blues rock texà amb una imatge visual de barbes llargues, ulleres fosques i barrets.
Beard, el cognom del qual significa "barba" en anglès, era, irònicament, l'únic integrant del trio sense barba llarga i, en el seu lloc, utilitzava bigoti, un contrast que la banda va explotar amb humor en diverses ocasions.
Al llarg de més de cinc dècades al costat de ZZ Top, el ritme de Beard va ser la base d'alguns dels majors èxits del rock texà, com 'La Grange', 'Tush', 'Sharp Dressed Man' o 'Legs', entre altres.
Amb ell en la bateria, la banda va vendre més de 50 milions de discos, va col·locar sis senzills en el número u de la llista Mainstream Rock Airplay de Billboard i va ser inclosa en el Saló de la Fama del rock and roll.
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