Nou Microscopies fan de nexe entre la natura i l'espai urbà
El festival celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost a l'inici del Camí Vell de Rajadell i Pla de la Mina i inaugura com a obra permanent l'escultura "Aigua" de Rufino Mesa
El llindar entre la natura i l'espai urbà. Aquesta és la reflexió que la 7a edició de Microscopies, amb la direcció artística de Roser Oduber porta a l'Anella Verda de Manresa del 28 al 30 d'agost. Nou instal·lacions efímeres que comencen a l'inici del Camí Vell de Rajadell i Pla de la Mina presidides per l'escultura permanent "Aigua" de l'escultor extremeny Rufino Mesa, un temple de granit sense ornaments en homenatge al poeta barceloní José Agustín Goytisolo. Com a novetat, a més de les instal·lacions també s'ha programat una activitat familiar perquè el públic pugui interactuar amb els materials recollits per Marc Ranieri (dissabte, 11 h) a més de dues actuacions: l'espectacle de dansa i violoncel "La muntanya dels sentits" (dissabte, 19.30 i 20.30 h) i un concert a càrrec de Mediterràniam (diumenge, 19.30 h).
"José Agustín Goytisolo i jo érem amics", explica l'escultor d'"Aigua", "la seva dona i la meva eren cosines segones". Els dos artistes "parlàvem molt de la vida" i entre les anècdotes que el poeta va explicar a l'escultor hi havia les seves històries de caça: "els caçadors baixaven a esmorzar al Guadiana, a la vora del riu, i en bevien l'aigua". Ara, Rufino, que de petit també bevia aigua del riu, recupera aquest vincle amb un tub de coure amb aigua de Guadiana amagat dins d'un bloc de granit: "Aigua", que, des d'avui, s'exposa a l'inici del Camí Vell de Rajadell de Manresa.
"La ubicació és estratègica", diu Oduber d'un espai on no només es pot veure una obra de Rufino Mesa, "un honor per a la ciutat", sinó que s'hi acaba de construir una estructura per alentir les avingudes d'aigua. "Es generarà un ecosistema que refarà la cadena tròfica", diu, una recuperació de la vida natural que Rufino també fa valdre amb la seva capella de granit sense polir: "vaig recollir aigua del riu Guadiana perquè quan el José Agustín tingui set, pugui venir aquí a beure'n". Però la vida de l'aigua —aquí, la del Cardener— no és l'única particularitat de l'obra: "també m'ha interessat la forma, com la d'una fita", afirma Oduber. Una fita que per a l'artista simbolitza el llindar entre la natura i l'espai urbà, el fil conductor de les nou Microscopies d'enguany.
El recorregut s'inicia a l'entrada del camí vell de Rajadell amb l'obra "Palimpsest. Segona vida" de la manresana Anna Crespo Obiols, que presenta una estructura d’uns troncs de lledoner amb detalls daurats que representen els moviments de terra quan aquesta és sotmesa a la urbanització: "és un clam i una oda al que s’ha perdut i a la seva nova vida", apunta Oduber. El "Veig-Vaig" de la Núria Valcells agafa el relleu de Crespo amb una intervenció en un pal elèctric sense fils "amb l'objectiu de dissimular-ne l'estructura", continua. Ben a prop de l'escultura, els passejants toparan amb la tercera instal·lació: "De l'arrel al cim", una obra dels artistes de L'art de viure d'AMPANS que s'ha gestat amb la col·laboració artística d'Oduber.
Just abans de creuar l'Eix, Edgar Massegú ha fet una extensa intervenció amb material reciclat de galliners, una crítica a la urbanització que vol demostrar que "És inútil el paisatge". I, "fent un pas més i creuant aquesta gran ferida que separa Sant Joan de Manresa", diu Oduber, s'hi troba una caseta intervinguda amb contraforts fets amb materials naturals de l'Eduard Baulida. En aquest punt, el camí es bifurca i els visitants podran continuar l'itinerari o bé amb les paraules de "Possibles" de María Giró, una intervenció en una casa abandonada plena de grafitis; o bé amb l'obra de Marco Rainieri, una proposta que, situada en una zona de plantes aromàtiques, inclou un l'activitat familiar "La muntanya té olor d'estiu" per a interactuar amb l'espai dissabte a les 11 h.
"Mutatis Mutandis" de la Mònica Alonso i "Memòria de la Matèria" de la Mercè Iglesias i són les darreres instal·lacions. La primera, vesteix una barraca de vinya amb tot de sedes que voleien i serà acompanyada pel concert "El jardí dels sentits" dels manresans Albert Galbany, Joan Miró i Mario Ersinger de Mediterràniam (diumenge, 19.30 h). La segona, consisteix en la instal·lació d'escales per a invertebrats que pugen a un gran pi, des d'on "poèticament", afegeix Oduber, es pot veure Montserrat amb el soroll de l’eix, "la ferida que travessa l'entorn". Aquesta intervenció també comptarà amb la dansa de Laura Marsal i el violoncel de Marçal Ayats, que oferiran l'actuació "La muntanya dels sentits" dissabte a les 19.30 h i a les 20.30 h.
En total, nou obres efímeres i una escultura permanent que, tot creuant l'Eix, s'erigeixen en un nexe entre la natura i la infraestructura del que serà el nou polígon industrial.
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