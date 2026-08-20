‘Princesa del poble’
Charles Spencer explicarà «la veritat» sobre la seva germana, Lady Di, en un llibre que veurà la llum al setembre
‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, que arribarà el 22 de setembre al Regne Unit i que Plaza & Janés publicarà l’endemà a Espanya, promet records inèdits sobre la seva infància, el seu matrimoni amb Carles i la setmana de la seva mort, de la qual el 31 d’agost farà 29 anys
Laura Estirado
A punt de complir-se 29 anys de la mort de Diana de Gal·les, el seu germà petit, Charles Spencer, ha decidit comptar per primera vegada de forma extensa com va ser la dona darrere de la icona. El comte publicarà ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, un relat des de la intimitat familiar que promet records inèdits i la seva versió sobre algunes de les «falsedats» que, sosté, s’han instal·lat al voltant de la princesa amb el pas del temps.
El llibre sortirà el 22 de setembre al Regne Unit, sota el segell Penguin Michael Joseph, i arribarà a les llibreries espanyoles el 23 de setembre, publicat per Plaza & Janés, de Penguin Random House. L’obra es traduirà a 12 idiomes i neix amb una declaració d’intencions concreta: «Explicar la veritat sobre Diana des de la perspectiva del seu germà», ha explicat Spencer.
Dolorosa ruptura dels seus pares
La premsa britànica ja ha avançat algunes de les qüestions que abordarà. ‘The Times’ posa el focus en la infància compartida de Diana i Charles, marcada per la ruptura dels seus pares i el fet que la seva mare, Frances Shand Kydd, els abandonés quan ell tenia només tres anys. Segons el diari, Diana va assumir llavors una espècie de paper maternal amb el seu germà petit i aquell esquinç familiar va crear entre tots dos un vincle especialment estret.
El relat recorrerà també l’entrada de Diana en la família reial, el seu matrimoni amb el llavors príncep Carles i els anys en què es va convertir en una de les dones més fotografiades del planeta. ‘The Sun’ assegura que Spencer abordarà el matrimoni, les «falsedats» creades al voltant de la seva germana i la seva mort. L’editorial anticipa a més que el volum conté «moltes revelacions» que atrauran una atenció considerable.
Un dels passatges més personals serà la setmana posterior a l’accident de París, el 31 d’agost del 1997. Charles tenia 33 anys quan Diana va morir als 36 i va ser ell qui va pronunciar sis dies després, a l’abadia de Westminster, el cèlebre elogi fúnebre davant milions d’espectadors. Gairebé tres dècades després, estableix una connexió directa entre aquell discurs i el llibre: «Com va passar amb el meu panegíric, vull parlar en nom de Diana i fer-ho d’una manera obertament positiva».
Allau d’entrevistes
¿Per què ara? Spencer assegura que la proximitat del 30è aniversari de la mort de Diana, que es complirà l’agost del 2027, ha provocat una nova allau de peticions d’entrevistes. En lloc de tornar a contestar a preguntes alienes, ha preferit deixar els seus records per escrit «d’una vegada per sempre» i evitar, diu, el malestar de llegir versions de tercers basades en fets que considera falsos.
També vol dirigir-se a una generació que només coneix Diana a través d’arxius, documentals i ficcions. Spencer la descriu com una dona «única i dinàmica, plena d’amor, carisma i dubtes sobre si mateixa» i assegura que aquest és un llibre que li han demanat escriure repetidament des del dia del funeral. Mai fins ara havia dedicat una obra completa a explicar la seva vida al costat de la seva germana.
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