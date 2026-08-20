ART
Lídia Fàbregas: "Hem de treballar el vincle de la nostra col·lecció amb el territori d'on prové, com el cas de Sagàs"
L'antiga directora tècnica del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona és la primera dona que dirigeix el Museu Episcopal de Vic i planteja la col·laboració amb els llocs originals de les obres
Mar Martí/Laura Busquets (ACN)
La nova directora del MEV, Museu d'Art Medieval de Vic, Lídia Fàbregas, s'ha marcat com a reptes principals reforçar el vincle del museu amb el territori d'on provenen les obres que custodia, donar més impuls a la línia educativa o la professionalització dels equips, entre d'altres. "La col·lecció dels museus prové d'un lloc i va ser pensada per estar en aquest lloc, per tant, és important explicar i difondre aquesta singularitat", ha explicat en una entrevista amb l'ACN. Fàbregas, que s'ha convertit en la primera dona a dirigir la institució, també vol continuar la línia de socialització i obertura del museu engegada pel seu antecessor, Oriol Picas. Alhora es proposa reforçar la col·laboració amb altres museus d'Osona i el Lluçanès.
El MEV té un total de 30.000 peces al seu fons, de les quals un 10% es troben exposades. L'origen de moltes de les obres prové de la recuperació de patrimoni artístic de diferents esglésies, parròquies o jaciments locals i, per tant, "pensades per estar en aquest lloc". Per això, la nova directora del museu, Lídia Fàbregas, es proposa reforçar el "vincle" de les peces amb el seu lloc d'origen. Ho exemplifica amb el recent projecte de col·laboració entre el MEV i el Museu de Solsona -on fins ara n'era la directora tècnica- per restaurar i exposar el conjunt d'altar romànic de Sant Andreu de Sagàs.
Aquest conjunt d'altar del segle XII forma part de les col·leccions del Museu de Solsona -on es conserven els laterals- i del MEV -que custodia el frontal-. Les transformacions arquitectòniques que l'església de Sagàs (Berguedà) va patir durant el segle XVII van provocar probablement la separació del conjunt i va acabar disgregat entre els dos museus. Una aliança entre els dos centres ha permès ara restaurar les peces i fer-ne una recerca exhaustiva. A més, el conjunt pictòric està previst que s'exhibeixi en una exposició a finals d'any a Solsona i una altra a Vic, l'any vinent.
També està previst fer algunes accions divulgatives a la parròquia de Sagàs, el temple d'on van sortir les peces. "Hem de treballar quin és el retorn que fem a la parròquia de Sant Andreu de Sagàs", ha remarcat Fàbregas, tot i que ha avisat que el retorn de la peça original no és possible per qüestions de conservació. "És un patrimoni que pertany a Sagàs, però que també ens pertany a tots, i, per això, l'hem de conservar i preservar. Tot i això, podem trobar fórmules de retorn al seu lloc d'origen a nivell de documentals, de reproduccions o de cicles de conferències", ha afegit la directora del MEV.
Acostar l'art al públic més jove
Un altre dels eixos de treball de Fàbregas vol ser l'educatiu. El seu objectiu és que els infants vegin el museu com un espai proper i se'l facin seu. "Volem posar a disposició dels més petits tot aquest patrimoni perquè l'adquireixin i l'assumeixin com a propi", ha destacat la nova directora, que ha afegit que l'objectiu és que el museu "es converteixi en un lloc de referència per a ells". D'aquesta manera, Fàbregas creu que el museu pot esdevenir una "aula més" dels centres educatius: "Ens agradaria que els alumnes vinguin al MEV i ens diguin què necessiten de nosaltres, més que nosaltres els oferim tallers".
D'altra banda, Fàbregas ha posat en relleu la importància de revalorar i donar a conèixer la feina que fa l'equip del MEV. "M'interessa que es difongui tota la vida interna que hi ha dins del museu: Com es protegeix el patrimoni, com es conserva, com es comunica o com es preparen les activitats educatives", ha destacat la directora, tot afegint que és important "revalorar l'equip del museu i les tasques que fan els perfils tècnics".
Finalment, la nova directora també es proposa reforçar les complicitats del museu amb els municipis de l'entorn i altres equipaments museístics d'Osona i el Lluçanès. "El MEV forma part de la xarxa de museus d'arts de Catalunya i s'ha treballat molt a nivell nacional, però m'interessa explorar la línia de territori i de comarca", ha detallat Fàbregas.
Més de 20.300 visitants l'any 2025
El MEV, Museu d'Art Medieval de Vic, va tancar l'any 2025 amb un total de 20.307 visitants, dels quals un 75% són catalans -principalment de Vic, Osona i Barcelona i la seva àrea metropolitana-. En total, el fons del MEV compta amb unes 30.000 peces, de les quals un 10% estan exposades a les sales. La resta es troben a galeries i es poden visitar en horari concertat.
Un dels projectes que s'està treballant de cara al 2027 és l'exposició "Els altres", que convida a reflexionar sobre l'alteritat a l'edat mitjana. La mostra vol convidar a "mirar les obres medievals amb uns altres ulls" i posar el focus en els personatges de les obres que habitualment queden en un segon pla. Segons Fàbregas, es tracta de personatges "que expliquen aspectes socials de l'edat mitjana i que, malauradament, molts d'ells són extrapolables a avui en dia".
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