Rosario repassa 30 anys d'èxits al Summerfest
La cantant presenta la gira "Universo de ley" que reversiona algunes de les seves cançons més icòniques
Redacció
Rosario ha protagonitzat la seva actuació a l’Occident Summerfest amb Universo de ley, la gira amb què l’artista ha recorregut més de tres dècades d’èxits i que ha reunit noves versions d’algunes de les seves cançons més icòniques amb temes que han acompanyat diverses generacions.
La cantant ha combinat en aquesta ocasió les cançons del seu darrer treball discogràfic, Universo de ley, amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. El resultat ha estat un concert que ha reivindicat la vigència d’un repertori intergeneracional i la personalitat d’una artista que, després de més de trenta anys sobre els escenaris, ha mantingut intacta la seva capacitat per connectar amb el públic amb una proposta que barreja de flamenc, rumba i pop.
Via: Diari de Girona
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