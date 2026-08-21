La Festa Major Alternativa, un any més a la plaça Puigmercadal
Com a novetat, la 35a edició arriba amb un concert per la canalla i amb la Sibil·la, una geganta-homenatge a les obreres de la Fàbrica Nova
Amb el lema "no hi ha Manresa sense l'Alternativa", l'organització ha programat concerts, xerrades, tallers i balls amb una gran participació artistes i entitats locals. A partir d'aquest dissabte i fins diumenge 29, la Terrasseta, L'Ateneu Popular la Séquia, el parc de la Seu i la clàssica i disputada plaça Puigmercadal es converteixen els escenaris de la 35a Festa Major Alternativa de Manresa que arriba amb dues novetats: un concert per la canalla a càrrec de Bon Vent (dissabte 29, 19.30 h) i la Sibil·la, una geganta que homenatja les obreres tèxtils de la Fàbrica Nova.
Cercaviles, gegants i tallers entre setmana
La plaça Puigmercadal donarà el tret de sortida a la 35a edició de la Festa Major Alternativa amb la cercavila (18.30 h), que acabarà en un altre dels emplaçaments clàssics de la programació: la Terrasseta, on se celebrarà el pregó (19 h) i on ballaran les gegantes Fadulla i Sibil·la, aquesta última un homenatge a les obreres tèxtils que van protagonitzar la vaga de 1946 a la Fàbrica Nova i una de les novetats d'enguany. La festa continuarà amb el cercatasques a càrrec de la xaranga Buidant la Bota (20 h).
Diumenge 23 començarà la programació musical a la Terrasseta amb els concerts del manresà Pau B. Gros (19.30 h), els gironins Minibús intergalàctic (20.30 h) i les DJ (també manresanes) Bolleres místiques (22 h). Dimarts 25 serà el torn de Capa Negra (22 h) i dimecres les activitats prèvies al cap de setmana de Festa Major les tancarà el sopar de colles (21 h) i el Karaoke de l'Alternativa (22 h). Abans, però, la Terrasseta acollirà la FMA per la Canalla (17.30 h) amb La lluita per l'esperança, un conte sobre la lluita obrera de la Fàbrica Nova; un taller de circ a càrrec de la Crica i un espectacle de màgia amb Màgic Pol. Per aquest mateix públic, dissabte 29 s'ha programat, a la plaça Puigmercadal, el concert de Bon Vent (19.30 h), un grup homenatge a Xesco Boix, i novetat d'aquesta edició.
També es podrà assistir al taller d'autodefensa feminista (Ateneu Popular la Séquia, diumenge 23, 17.30 h) i, a la Terrasseta, al taller ioga (Terrasseta, dimarts 25, 18 h) i al taller de Ball de bot (Terrasseta, dimarts 25, 19.30 h); a la presentació del disc Mai serà l'última nit (dilluns 24, 22 h), l'espectacle Ruïnes manresanes (dilluns 24, 22.30 h), a la mostra de glosa amb Glosa Picapoll (dilluns 24, 22.30 h), i a les xerrades a la Terrasseta Sense conflicte no hi ha drets (diumenge 23, 18 h) i Què passa quan et planten un pol tecnològic al mig del barri (dilluns 24, 18 h).
De dijous a diumenge: concerts i artistes locals
L'inici de la programació de l'Alternativa del cap de setmana gran de Festa Major el marcarà el sopar popular de dijous 27 (21 h) a la plaça Puigmercadal, un any més l'escenari principal. L'àpat continuarà amb el concert de l'Orquestra de l'Alternativa i de la sessió de DJ Noah (22 h). Divendres (22 h) serà el torn dels grups Llengua Morta, Ezezez i Periferia i dissabte (22 h), després del vermut popular (11 h), seran els manresans Ali White i Bilal, Extraño Weys, Testarudes i Stroika OGs, DJ de Manresa, els encarregats d'amenitzar la nit. Diumenge (22 h) pujarà a l'escenari el grup de rock manresà Riner, un dels caps de cartell, a qui seguirà una actuació de la colla bastonera Manrússia Van del Pal i un altre ball de les gegantes Fadulla i Sibil·la, que acabarà amb una actuació de Gatzara Fot-li Foc. A partir de les 23 h continuaran els concerts més forts de la programació: Fades i Dan Peralbo i el Comboi. La nit la tancarà la sessió de Dj Petarda de l'Alternativa.
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys