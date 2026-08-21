MÚSICA
El festival Camins s'expandeix amb quatre concerts en cellers de la D.O. Pla de Bages aquest setembre
Laura Andrés, Humana Sound System, Ramon Mirabet i Manu Guix actuaran a Abadal, Fargas Fargas, Vinyes de Castellgalí i Entrebosc, respectivament
El festival Camins que aquest estiu es va estrenar entorn del Palau Fira de Manresa tindrà una versió tardorenca -Camins Cellers- amb quatre concerts en quatre cellers de la D.O. Pla de Bages. Laura Andrés actuarà el 18 de setembre al Celler Abadal (Santa Maria d'Avinyó), el duet Humana Sound System ho farà el dia 20 al Celler Fargas Fargas (Sant Salvador de Guardiola), Ramon Mirabet cantarà el 26 a Vinyes de Castellgalí, i Manu Guix l'endemà al Celler Entrebosc (Castellfollit del Boix). Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web festivalcamins.cat i cada concert inclou un maridatge de vins o una experiència gastronòmica.
El certamen començarà amb el concert de la pianista i compositora Laura Andrés al Celler Abadal, el dia 18 de setembre, a les 19.30 h. L'actuació s'emmarca en la 17a edició del Sopar del Most del celler Abadal, que inclou visites a les vinyes, tast de vins, sopar i el concert en el qual Andrés presentarà el seu darrer àlbum, "Zero", on presenta unes melodies que es mouen entre la clàssica contemporània i el pop. Tot plegat per 72 euros.
Dos dies després, el Celler Fargas Fargas acollirà l'actuació d'Humana Sound System, un projecte de Natxo Tarrés i Roger Farré -membres de Gossos- que combina el reggae i el dub amb l'electrònica i les músiques del món. La vetllada portarà el nom de Festa Vermut. L'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia.
El darrer cap de setmana de setembre se celebraran dos concerts més. El dia 26 serà el torn de Ramon Mirabet, que repassarà la seva trajectòria en un recital acústic al celler Castellgalí. Hi haurà maridatge amb tres vins de la firma bagenca durant l'actuació. Es podrà fruir de la jornada per 35 euros.
L'endemà, dia 27 de setembre, Manu Guix convidarà els assistents a gaudir d'un concert de veu i piano, que tindrà lloc al Celler Entrebosc de Castellfollit del Boix. Els espectadors podran prendre part en un showcooking amb un recorregut per cinc estacions: freda, de pernil, brasa, arròs o fideuada i postres. Prèviament a l'actuació musical, es farà un espectacle de dansa, "Res més que un error", inspirada en la "Setena poesia vertical" de Roberto Juarroz, a càrrec dels ballarins Nilufer Akcanbas i Agustín Aquaro.
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