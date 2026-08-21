PATRIMONI
Ho tens a prop de casa i potser encara no ho has visitat mai: 7 propostes
En temps de vacances, a més de llargs viatges també podem conèixer i redescobrir les meravelles més properes
Heu anat de vacances a Tailàndia, Perú o Nova Zelanda? Esteu planejant una escapada al Canadà, Lapònia, el Vietnam o Kènia? Us tempta Venècia, Nova York, Tòquio, Xangai? Tots els destins són lícits, però sovint ens assetja una pregunta: ja coneixem el que tenim a casa? Quants barcelonins no han entrat mai a la Sagrada Família és un interrogant emblemàtic d’aquest sentiment. Encara som al mes d’agost i les vacances cuegen: som a temps de fer una visita a les grans meravelles patrimonials de la Catalunya central. Prop de casa i a bon preu.
La llista que s’ofereix aquí és de set joies, com la catedral de Solsona, el Museu de Montserrat i el conjunt del castell de i la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, entre altres. Però podrien ser moltes més, com el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell, el monestir de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, el Museu del Barroc a Manresa, l’adoberia de Cal Granotes al barri del Rec d’Igualada, el castell de Balsareny, l’església de Pedret, la Colònia Vidal, el Muxart Espai d’Art, ...
D’atractius no en falten i les propostes d’aquest reportatge també es poden gaudir la resta de l’any. Només cal tenir la curiositat de (re)descobrir els encants més propers.
Basílica de la Seu, Manresa
El principal reclam turístic de Manresa, amb la Cova de Sant Ignasi, és la basílica de Santa Maria, un temple gòtic que conserva restes romàniques. S’hi poden veure retaules gòtics, la cripta barroca i altres elements patrimonials i artístics (el frontal florentí i el retaule de Sant Marc són al Prado, temporalment). seudemanresa.cat
Coves del Toll, Moià
Les Coves del Toll i les Teixoneres, a 7,5 km de Moià, són un gran pol de coneixement arqueològic i paleontològic -Regió7 publicarà demà un extens reportatge-, i fins i tot s’hi van trobar restes de l’espècie neandertal. El Parc Prehistòric és un espai visitable creat al voltant de les coves i es pot ampliar la visita al Museu de Moià. covesdeltoll. com
Catedral i Museu de Solsona
El temple gòtic consagrat com a catedral a finals del XVI conserva part del passat romànic, com els tres absis, el campanar i la rellevant Marededeu del Claustre. Després, es pot accedir al Museu Diocesà i Comarcal, amb col·leccions d’art i arqueologia des de la prehistòria i on es poden admirar joies com l’Orant de Pedret i fragments del retaule de Sagàs. solsonaturisme.com
Castell de Cardona
Encimbellats dalt d’un turó, la imatge del castell i la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona és una de les postals icòniques del país. La visita permet conèixer la fortalesa moderna, parts del vell castell comtal com la Torre de la Minyona, i la col·legiata de Sant Vicenç, joia indiscutible del romànic llombard català. cardonaturisme.cat
Jardins Artigas, La Pobla de Lillet
La Font de la Cascada, la Pèrgola i el Lleó, el pont d’Arc Coix i l’Àliga, la Glorieta i la Gruta són alguns dels espais dels Jardins Artigas, una creació d’Antoni Gaudí -qui es va hostatjar a la vall de Lillet per un encàrrec d’en Güell- que fusiona la natura, l’escultura i l’arquitectura. turismelillet.cat
Museu de Montserrat
El Sant Jeroni penitent que penja en una paret de la sala de pintura antiga és l’única obra de Caravaggio que es pot veure a Catalunya. També podem admirar Acadèmia neocubista, de Dalí, i una col·lecció impressionant d’obres d’artistes catalans (Nonell, Rusiñol, Casas, ...) que fan del Museu de Montserrat una de les grans pinacoteques del país. museudemontserrat.com
Monestir de Sant Benet de Bages
Monestir medieval i residència burgesa, el cenobi al costat del Llobregat va reobrir al públic fa dinou anys després de la restauració duta a terme per Caixa Manresa. El centre ofereix diverses activitats i es poden fer les visites que expliquen aquesta doble història unida pel pas del temps. El complex Món Sant Benet té propostes per a tots els públics. montsantbenet.com
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