NECROLÒGICA
Mor Pere Camps, músic de la Cobla Ciutat de Manresa, a l'edat de 98 anys
L'enterrament té lloc avui divendres a les 12 h del migdia al Tanatori Mémora de Manresa
Regió7
Pere Camps Estefanell, membre de la Cobla Ciutat de Manresa, va morir ahir dijous a l'edat de 98 anys. L'enterrament té lloc avui divendres a les 12 del migdia al Tanatori Mémora de Manresa.
Tal com han recordat des de l'entitat, Estefanell va ser el tible primer de la cobla des del 2004 fins al 2010. "El recordarem especialment pels seus 'pinyols' al final de les sardanes", han rememorat des de la Cobla.
Camps va destacar pel seu mestratge en diversos instruments, ja que excel·lia tocant la tenora, el saxo alt i el clarinet.
La seva trajectòria va començar amb l'Orquestrina de Cardona, que el mateix Camps va crear el 1947. Posteriorment, va formar part de la cobla La Principal del Bages i va integrar també el conjunt Jazzters i la cobla Bages.
A Sant Joan de Vilatorrada es va crear, l'any 2015, la cobla Camps en el seu honor, com a reconeixement a una vida dedicada a la sardana i la música per a cobla.
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