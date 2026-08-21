Festa Major de Manresa
Música, tallers, art i teatre per als més petits
En el marc de la Festa Major, la ciutat ha programat activitats culturals i educatives per a públic familiar
Les propostes comencen aquest diumenge 23 i s'allarguen fins el dilluns 1 de setembre
Torna la Festa Major de Manresa i ho fa també per als més petits. Des del correfoc fins al Petit Cine Club, passant per tallers de castells i papallones: la programació familiar tanca l'estiu a la ciutat.
Xàliga donarà el tret de sortida a les activitats infantils de Festa Major amb Fotografia't amb la imatgeria infantil. Diumenge de moscada (Plaça Major de 18 a 20 h) s'organitzen tallers perquè els infants puguin ser tabaló o diabló per un dia, immortalitzar-ho amb una fotografia i preparar-se pel correfoc infantil (plaça Major, 20.30 h).
La següent activitat, i ja dins de la programació dels dies de Festa Major és El Jardí de les Papallones (dijous i divendres de 10 a 12 h), un taller educatiu a la Casa de la Culla per conèixer les papallones i el paper que juguen en el medi ambient (entrada gratuïta amb reserva prèvia). I de la natura a la tradició. A tarda (18 h) s'han programat tres activitats per donar a conèixer el patrimoni local. La primera és un taller de castells a la plaça Major a càrrec de la Colla Castellera Tirallongues de Manresa; la segona els Tallers de dansa i les portes obertes al Casal cultural de dansaires Manresans, que introduiran als infants en el món dels esbarts i la dansa tradicional (Placeta i carrer de la Mel, 8); la tercera és Miragegants (pati de Casa Caritat), amb tallers relacionats amb el món geganter.
Els jardins del casino acolliran la progamació musical. Dijous (19 h) el grup de música i animació per a públic famliar Filomena sonarà al ritme de melodies i instruments tradicionals; divendres (19 h) hi haurà la Disco per Xics una gran festa familiar amb música, ball i teatre.
Cap de setmana en família
Dissabte 29 serà el torn de l'autora Núria Robles, que narrarà el contacontes El Parc de l'Agulla, una història inspirada en el llac. L'activitat es farà al Centre d'Interpretació de la Sèquia i és gratuïta amb reserva prèvia. I per als qui els agrada fer teatre, diumenge a les 17 h a l'Espai Plana de l'Om es podrà gaudir de l'espectacle de titellesToc, toc! Qui hi ha? Diumenge s'obrirà la zona de jocs infantils (de 18 a 21 h), que omplirà el Parc de l'Agulla d'inflables.
Dilluns al matí (de 10 a 13 h) el Museu de Manresa obra el seu claustre per a convertir els infants en artesans que descobibran com funciona (i què era) la "màquina de copiar". Paral·lelament, el museu obrirà les seves portes (de 10 a 15 h) i es deixarà descobrir en família amb jocs d'enigmes que faràn de l'art una aventura. A la tarda, el Petit Cine Club projectarà a l'Auditori Plana de l'OM (17.30 h) la pel·lícula Guillot i llebre salven el bosc.
La programació infantil tancarà a la plaça Sant Domènec (19 h) amb l’espectacle teatralitzat Una volta al sol, un recorregut per les quatre estacions de l’any a través de les nostres festes i tradicions catalanes a càrrec de L'Ada som mainada en concert.
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